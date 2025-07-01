Продажи туров из России в ОАЭ снизились более чем на 40 процентов
Продажи туров из России в ОАЭ упали на 40% из-за конфликта Израиля и Ирана
Вид на Дубай. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Продажи туров из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизились более чем на 40% из-за ирано-израильского конфликта, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
При этом она уточнила, что Арабские Эмираты в год посещает более полумиллиона российских туристов и еще примерно столько же транзитных пассажиров, которые едут через ОАЭ в страны Южной и Юго-Восточной Азии. "Мы полагаем, что произошедшая ситуация не повлияет на расклад сил в числе более популярных направлений, то есть ОАЭ не потеряет свои позиции и останется в пятерке наиболее продаваемых и востребованных стран на российском туристическом рынке", - пояснила глава ассоциации.
Ломидзе уточнила, что снижение продаж затронуло не только ОАЭ. "Я преимущественно говорила об этой стране, потому что остальные, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, они не входят в десятку популярных направлений. Они больше используются как транзитное направление с небольшим стоп-овером на 2-3 ночи, но это тоже важные хабы для наших путешественников. И снижение продаж на этих направлениях по сравнению с Арабскими Эмиратами, оно, конечно, не принципиально и не так драматично для отрасли, но оно есть", - указала она.
Помимо этого, глава АТОР подчеркнула, что из-за ирано-израильского конфликта пострадали и такие направления, которые не были вовлечены в изменение полетных программ, в частности - Египет. "Но у людей возникли опасения, связанные с обеспечением безопасности над небом Египта или во время пребывания на курортах Египта, и там мы тоже наблюдали снижение продаж", - указала она.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.