Рейтинг@Mail.ru
Продажи туров из России в ОАЭ снизились более чем на 40 процентов - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/rossiya-2026515217.html
Продажи туров из России в ОАЭ снизились более чем на 40 процентов
Продажи туров из России в ОАЭ снизились более чем на 40 процентов - РИА Новости, 01.07.2025
Продажи туров из России в ОАЭ снизились более чем на 40 процентов
Продажи туров из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизились более чем на 40% из-за ирано-израильского конфликта, заявила глава Ассоциации... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:19:00+03:00
2025-07-01T14:19:00+03:00
иран
оаэ
россия
майя ломидзе
владимир путин
дональд трамп
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31402/25/314022578_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_36ad28615fa31ed67e125c077eb19c54.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Продажи туров из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизились более чем на 40% из-за ирано-израильского конфликта, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "С 22 по 30 июня мы наблюдали падение более чем на 40%", - сказала Ломидзе на пресс-конференции, оценивая снижение спроса россиян на туры в ОАЭ. При этом она уточнила, что Арабские Эмираты в год посещает более полумиллиона российских туристов и еще примерно столько же транзитных пассажиров, которые едут через ОАЭ в страны Южной и Юго-Восточной Азии. "Мы полагаем, что произошедшая ситуация не повлияет на расклад сил в числе более популярных направлений, то есть ОАЭ не потеряет свои позиции и останется в пятерке наиболее продаваемых и востребованных стран на российском туристическом рынке", - пояснила глава ассоциации. Ломидзе уточнила, что снижение продаж затронуло не только ОАЭ. "Я преимущественно говорила об этой стране, потому что остальные, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, они не входят в десятку популярных направлений. Они больше используются как транзитное направление с небольшим стоп-овером на 2-3 ночи, но это тоже важные хабы для наших путешественников. И снижение продаж на этих направлениях по сравнению с Арабскими Эмиратами, оно, конечно, не принципиально и не так драматично для отрасли, но оно есть", - указала она. Помимо этого, глава АТОР подчеркнула, что из-за ирано-израильского конфликта пострадали и такие направления, которые не были вовлечены в изменение полетных программ, в частности - Египет. "Но у людей возникли опасения, связанные с обеспечением безопасности над небом Египта или во время пребывания на курортах Египта, и там мы тоже наблюдали снижение продаж", - указала она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.
https://ria.ru/20250630/iran-2026404612.html
https://ria.ru/20250630/iran-2026332243.html
иран
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31402/25/314022578_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_b45a2762c3cae4f00d27ad0601399e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, оаэ, россия, майя ломидзе, владимир путин, дональд трамп, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, ОАЭ, Россия, Майя Ломидзе, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Продажи туров из России в ОАЭ снизились более чем на 40 процентов

Продажи туров из России в ОАЭ упали на 40% из-за конфликта Израиля и Ирана

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид на Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Продажи туров из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизились более чем на 40% из-за ирано-израильского конфликта, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"С 22 по 30 июня мы наблюдали падение более чем на 40%", - сказала Ломидзе на пресс-конференции, оценивая снижение спроса россиян на туры в ОАЭ.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие
Вчера, 23:33
При этом она уточнила, что Арабские Эмираты в год посещает более полумиллиона российских туристов и еще примерно столько же транзитных пассажиров, которые едут через ОАЭ в страны Южной и Юго-Восточной Азии. "Мы полагаем, что произошедшая ситуация не повлияет на расклад сил в числе более популярных направлений, то есть ОАЭ не потеряет свои позиции и останется в пятерке наиболее продаваемых и востребованных стран на российском туристическом рынке", - пояснила глава ассоциации.
Ломидзе уточнила, что снижение продаж затронуло не только ОАЭ. "Я преимущественно говорила об этой стране, потому что остальные, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, они не входят в десятку популярных направлений. Они больше используются как транзитное направление с небольшим стоп-овером на 2-3 ночи, но это тоже важные хабы для наших путешественников. И снижение продаж на этих направлениях по сравнению с Арабскими Эмиратами, оно, конечно, не принципиально и не так драматично для отрасли, но оно есть", - указала она.
Помимо этого, глава АТОР подчеркнула, что из-за ирано-израильского конфликта пострадали и такие направления, которые не были вовлечены в изменение полетных программ, в частности - Египет. "Но у людей возникли опасения, связанные с обеспечением безопасности над небом Египта или во время пребывания на курортах Египта, и там мы тоже наблюдали снижение продаж", - указала она.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В ЦАХАЛ заявили, что между армиями Израиля и Ирана нет контактов
Вчера, 16:07
 
ИранОАЭРоссияМайя ЛомидзеВладимир ПутинДональд ТрампАссоциация туроператоров России (АТОР)В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала