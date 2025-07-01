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Игорь Артемьев: Россия разрушит монополию англосаксов по индексам цен

Игорь Артемьев: Россия разрушит монополию англосаксов по индексам цен - РИА Новости, 01.07.2025

Игорь Артемьев: Россия разрушит монополию англосаксов по индексам цен

Петербургская биржа создает инфраструктуру для биржевой торговли между странами БРИКС, ЕАЭС и Ближнего Востока. Как будут работать международные биржевые мосты, РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:00:00+03:00

2025-07-01T09:00:00+03:00

2025-07-01T09:00:00+03:00

россия

китай

индия

игорь артемьев

брикс

евразийский экономический союз

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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Петербургская биржа создает инфраструктуру для биржевой торговли между странами БРИКС, ЕАЭС и Ближнего Востока. Как будут работать международные биржевые мосты, какая валюта может использоваться для этих операций, бензин какой марки является самым продаваемым, когда начнутся исламские биржевые торги, и можно ли продавать Китаю лес на бирже, в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 рассказал глава биржи Игорь Артемьев. Беседовала Елизавета Машинина.– Петербургская биржа активно развивает международное сотрудничество. В каких странах планирует открывать представительства?– У нас есть офис в Циндао. В ближайшее время мы планируем открыть представительство в Пекине. Думаем об открытии офисов в различных странах БРИКС. Прежде всего, в Индии. Мы хотим создать так называемую "всемирную паутину биржевых мостов" по аналогии с интернетом. Это трансляция биржевых стаканов с одной биржи на другую. То есть, если мы открываем межбиржевой канал, то он постоянно действующий и может использоваться для экспортно-импортных операций.После подписания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения между семью товарными и фьючерсными биржами о создании Ассоциации товарных бирж мы приступим к практическому формированию этих биржевых мостов. Документ подписали биржи из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и, конечно, России. Мы рассчитываем, что к соглашению присоединится еще семь-восемь бирж.– В каком формате видится взаимодействие со странами БРИКС?– У нас два основных направления. Первое – покупка-продажа товаров, взаимные экспортно-импортные операции. Мы также делаем программу обмена брокерами. Так мы обеспечиваем стабильные технологические каналы связи, единые протоколы для взаимной торговли. Подобное уже планируем с Индией, Китаем и Ираном. Российские брокеры смогут зарегистрироваться и проводить операции на их биржах, а торговые агенты из других стран – на нашей.Второе направление – создание международного ценового агентства. Если страны-участницы БРИКС начинают торговать на бирже, то у нас неминуемо в результате реализации экспортно-импортных операций возникают индексы цен. И мы будем эти индексы публиковать. В тех сферах, где мы еще не торгуем, будем проводить опросы по ценам на российском и других рынках. Это позволит нам создать базу для формирования международного ценового агентства. Учитывая, что страны БРИКС с огромным экономическим потенциалом, то этим биржевым и внебиржевым опросным индексам будут доверять во всем мире. И мы таким образом разрушим монополию англосаксов по индексам цен.– А как Петербургская биржа планирует вписываться в будущий единый рынок энергоресурсов ЕАЭС?– Сейчас в рамках ЕАЭС развиваются общие рынки энергоресурсов, а не единые. Принято решение о гармонизации законодательства наших стран путем определения общих подходов к регулированию рынков, унификации законодательства. Формирование единых рынков может быть следующим этапом развития.Мы участвуем в подготовке документов, регулирующих биржевые торги на общих рынках нефти и нефтепродуктов. Инфраструктура биржи готова к проведению биржевых торгов на общих рынках нефти и нефтепродуктов. Интерес к этому механизму проявляют белорусская и казахстанская биржи.– На уровне бирж у вас уже есть консенсус?– Да, все готово: подписаны соглашения, обмен индексами налажен, торговые системы работают, на нашей бирже есть брокеры из Белоруссии и Казахстана. Мы можем начать торги хоть завтра, но нужно решение на уровне правительства. Они в целом поддерживают идею, но из-за других приоритетов вопрос временно отошел на второй план. Принципиальных возражений нет. Также нужно согласие нефтяных компаний – обсуждения с ними продолжаются.– Какую роль в этом процессе будет играть аналитическая платформа SPX? Есть ли интерес со стороны иностранных партнеров к ней?– Интерес есть, хотя платформа находится на ранней стадии развития и в промышленную эксплуатацию была введена только в конце прошлого года, финансовые показатели за 2024 год выросли в два раза. В 2025 году мы планируем еще в два раза увеличить поступление денежных средств. Это уже не маленькие деньги от продажи информации.– А масштабировать на зарубежные рынки вы уже начали?– Начали. Мы уже на прошлом ПМЭФ подписали соглашения с пятью биржами – Киргизией, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Россией – и стали обмениваться данными через платформу. Уже сейчас через SPX можно увидеть, например, сколько стоят энергоносители и другие группы товаров на узбекской, казахской, белорусской бирже. Видна разница цен, маржа. Можно с учетом стоимости логистики спрогнозировать прибыль.– Планируется ли организовать расчеты по сделкам в юанях? А в валютах других дружественных стран?– Мы тренировались вести расчеты в юанях, провели несколько сделок. И у нас получилось. Мы будем пробовать и другие валютные пары. К примеру, нас интересуют дирхам ОАЭ, кувейтский динар. Мы также думаем о цифровом рубле и не исключаем, что именно цифровые финансовые активы могут стать расчетной единицей.– А когда будет официальный запуск расчетов в юанях?– Мы собираемся в этом году начать большой проект по биржевой торговле лесом с Китаем. Если все получится, этот товар мы будем обслуживать с помощью валютной пары рубль-юань.– Вы анонсировали запуск сегмента исламских финансов. На кого он ориентирован – в первую очередь на внутренний рынок или на организации из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии?– Большинство дружественных России стран исповедуют ислам. Петербургская биржа проявляет уважение к другим религиям. Мы перестраиваем наши системы управления финансовыми активами так, чтобы они соответствовали правилам шариата. После запуска сегмента исламских финансов им будет удобнее с нами торговать. В будущем это может привлечь огромные инвестиции на российский рынок из этих стран. Этот шаг в развитии нашей финансовой инфраструктуры ориентирован как на российских участников рынка, так и на международных инвесторов.Работать сегмент будет на базе существующей биржевой инфраструктуры с соблюдением международных стандартов AAOIFI. Мы ведем активные переговоры с регуляторами и потенциальными участниками, включая крупные исламские финансовые институты.– Когда планируется запустить сегмент исламских финансов?– Пилотные сделки планируем начать уже в 2025 году, а полноценный запуск зависит от готовности нормативной базы и интереса со стороны инвесторов, но мы рассчитываем на 2025-2026 годы.– Говоря о внутреннем рынке, видит ли биржа необходимость в повышении нормативов продаж топлива?– Как правило нефтекомпании и так торгуют выше норматива. Пока вопрос его изменения не обсуждается. Но инфраструктура биржи готова к любым нормативам.– Сейчас в экспертном сообществе идут дискуссии о смене потребительских трендов в бензине. Петербургская биржа считает, что марка Аи-95 становится популярнее Аи-92?– Последние два года обсуждается вопрос разделения в аналитике и контроле корзины бензина на Аи-92 и Аи-95, чтобы вести учет по ним отдельно. Пока Аи-92 все еще торгуется больше. Но уже заметна тенденция роста спроса на марку Аи-95.– Вы говорили, что развитию биржевых торгов газом препятствует в том числе корректировка НДПИ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя. Удалось ли бирже уже сделать "разноску" потребителей газа по категориям?– Проблема пока еще не решена. Если газ используется для промышленных потребителей, то ставка налога выше, чем у населения. Аукционы на бирже анонимные, поэтому непонятно, по какой ставке в итоге будет считаться налог. Со стороны биржи были проработаны технические решения, позволяющие провести условную категоризацию участников торгов и, как следствие, заранее понимать сумму НДПИ, подлежащую оплате. Однако негативный эффект остался ввиду размытия ликвидности торгов между категориями покупателей.Такое решение регуляторов повлияло на снижение объема биржевых торгов газом. Сегодня регуляторы проводят работу по изменению подхода с обоснованием необходимости освободить объемы газа, реализуемые на бирже от дифференцированной ставки НДПИ, поскольку биржевая цена на газ несет в себе достаточно эффективную фискальную функцию и признается рыночной. В результате в декабре 2024 года ФАС РФ "вернула" ранее используемую категоризацию потребителей газа на промышленность и населения, в ближайшее время ожидаются изменения в части выравнивания расчета и взимания НДПИ на газ.Тем не менее за полгода реализовано семь миллиардов кубометров газа, что на 45% выше аналогичного показателя прошлого года. По итогам 2025 года мы рассчитываем на объем торгов 14-15 миллиардов кубометров газа.– Как вы оцениваете ситуацию с биржевыми ценами на уголь в России?– Цены, сформированные на бирже, являются рыночными лишь в случае, если на торгах достигнута определенная ликвидность. Согласно антимонопольному законодательству, минимальная ликвидность биржевых торгов, необходимая для признания биржевых цен рыночными, устанавливается совместным приказом ФАС и Минэнерго. Сегодня минимальные объемы биржевых продаж угля установлены для марок Д и ДГ на уровне 10% от объема поставок на внутренний рынок. Несмотря на активное развитие биржевого рынка угля, пока на необходимый для расчета индикаторов уровень ликвидности мы не вышли. Но рынок угля достаточно молодой. Темпы его роста позволяют надеяться, что скоро мы достигнем необходимого уровня ликвидности для формирования репрезентативных индикаторов рыночной цены. Если в 2023 году, в год запуска торгов, было реализовано 262 тысячи тонн, то в 2024 году уже 1,3 миллиона тонн. В этом году мы прогнозируем дальнейший рост объема продаж.– Какие угольные компании сейчас представлены на торговой площадке? Ведете ли переговоры с новыми?– На биржевых торгах представлены практически все ведущие производители энергетического угля. Кроме угля марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, сегодня на бирже активно торгуются марки Б, СС, Г, ГЖ. Недавно на биржу вышел "Колмар" и начал реализацию коксующихся углей марки К для нужд энергетики.Непростая ситуация складывается с выведением на биржевые торги последних двух видов угля: антрацита и коксующихся углей для нужд металлургии. Сейчас мы ведем диалог с "Сибантрацитом" по реализации на торгах антрацита, но решения еще нет, так как антрацит – в первую очередь экспортный товар и на внутренний рынок практически не поставляется. Что касается коксующихся углей для металлургии, то там совсем другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик, которые пока не реализованы в торговой системе биржи. Мы ведем переговоры с поставщиками и прорабатываем эти вопросы, чтобы сделать биржевые торги привлекательными и для этой категории производителей.

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россия, китай, индия, игорь артемьев, брикс, евразийский экономический союз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика