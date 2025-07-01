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Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2025
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Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля
Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2025
Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля
Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:26:00+03:00
2025-07-01T00:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам теперь невозможна, соответствующие поправки к закону "О персональных данных" вступили в силу. До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей. Так, к обработчикам относятся вендоры, которые предоставляют компаниям аналитические инструменты - например Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество - в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения - в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах. К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.
https://ria.ru/20250611/dannye-2022147380.html
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общество, технологии, россия, google
Общество, Технологии, Россия, Google
Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля

Операторы персональных данных россиян с июля не смогут передавать их за рубеж

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам теперь невозможна, соответствующие поправки к закону "О персональных данных" вступили в силу.
До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей.
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Так, к обработчикам относятся вендоры, которые предоставляют компаниям аналитические инструменты - например Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие.
К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество - в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения - в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах. К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.
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