https://ria.ru/20250701/rossijane-2026409085.html

Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля

Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2025

Закон о персональных данных россиян вступил в силу с 1 июля

Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:26:00+03:00

2025-07-01T00:26:00+03:00

2025-07-01T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обработчикам теперь невозможна, соответствующие поправки к закону "О персональных данных" вступили в силу. До вступления в силу данной нормы операторы ПД могли совершать все действия с данными на серверах на территории России, а затем передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным обработчикам. Теперь это запрещено. Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за границей. Так, к обработчикам относятся вендоры, которые предоставляют компаниям аналитические инструменты - например Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество - в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения - в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии и информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах. К персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, а также биометрия.

https://ria.ru/20250611/dannye-2022147380.html

https://ria.ru/20250530/roskomnadzor-2020076585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, google