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В России 31 декабря в 2026 году будет выходным - РИА Новости, 01.07.2025
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Хорошие новости
 
09:31 01.07.2025 (обновлено: 16:45 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/rossija-2026447752.html
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным - РИА Новости, 01.07.2025
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным
Предпраздничный день 31 декабря 2026 года будет выходным в России, сообщает Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:31:00+03:00
2025-07-01T16:45:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
хорошие новости
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Предпраздничный день 31 декабря 2026 года будет выходным в России, сообщает Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря", — говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Хорошие новости
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным

Минтруд: 31 декабря 2026 года будет выходным днем в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Предпраздничный день 31 декабря 2026 года будет выходным в России, сообщает Telegram-канал Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
© Фото : Минтруд РоссииКалендарь рабочих и праздничных дней на 2026-й год
Календарь рабочих и праздничных дней на 2026-й год - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Минтруд России
Календарь рабочих и праздничных дней на 2026-й год
"В новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря", — говорится в сообщении.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
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