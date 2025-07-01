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В России 31 декабря в 2026 году будет выходным
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным - РИА Новости, 01.07.2025
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным
Предпраздничный день 31 декабря 2026 года будет выходным в России, сообщает Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:31:00+03:00
2025-07-01T09:31:00+03:00
2025-07-01T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Предпраздничный день 31 декабря 2026 года будет выходным в России, сообщает Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря", — говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Хорошие новости
В России 31 декабря в 2026 году будет выходным
Минтруд: 31 декабря 2026 года будет выходным днем в России