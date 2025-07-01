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"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую" - РИА Новости, 01.07.2025
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18:34 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html
"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"
"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую" - РИА Новости, 01.07.2025
"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"
Процесс переговоров о продаже 49-процентной доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:34:00+03:00
2025-07-01T18:34:00+03:00
турция
россия
москва
александр новак
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Процесс переговоров о продаже 49-процентной доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими, сообщили РИА Новости в пресс-служба госкорпорации "Росатом". "Возможность продажи 49% доли в проекте АЭС Аккую предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями", - сообщили в пресс-службе. "По условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной", - отметили в "Росатоме". Реализация проекта атомной станции "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на турбулентные времена, заявил во вторник председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250628/akkuyu-2026003973.html
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турция, россия, москва, александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Россия, Москва, Александр Новак, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"

"Росатом" ведет переговоры с иностранными компаниями о продаже 49% в АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Процесс переговоров о продаже 49-процентной доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими, сообщили РИА Новости в пресс-служба госкорпорации "Росатом".
«
"Возможность продажи 49% доли в проекте АЭС Аккую предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями", - сообщили в пресс-службе.
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"По условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной", - отметили в "Росатоме".
Реализация проекта атомной станции "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на турбулентные времена, заявил во вторник председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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