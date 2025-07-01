https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html

"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"

"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую" - РИА Новости, 01.07.2025

"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"

Процесс переговоров о продаже 49-процентной доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:34:00+03:00

2025-07-01T18:34:00+03:00

2025-07-01T18:34:00+03:00

турция

россия

москва

александр новак

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813653_0:137:2616:1609_1920x0_80_0_0_774bcf49af05e3364ddb4a18d2c7ca14.jpg

СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Процесс переговоров о продаже 49-процентной доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими, сообщили РИА Новости в пресс-служба госкорпорации "Росатом". "Возможность продажи 49% доли в проекте АЭС Аккую предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями", - сообщили в пресс-службе. "По условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной", - отметили в "Росатоме". Реализация проекта атомной станции "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на турбулентные времена, заявил во вторник председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250628/akkuyu-2026003973.html

https://ria.ru/20250507/turtsija-2015618422.html

турция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, москва, александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"