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Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
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07:27 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/roboty-2026433654.html
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:27:00+03:00
2025-07-01T07:27:00+03:00
технологии
amazon
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации. По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала. "Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.
https://ria.ru/20250606/manturov-2021381274.html
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технологии, amazon, в мире
Технологии, Amazon, В мире
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ

WSJ: число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью работающих там людей

© AP Photo / Brandon BaileyРабота робота на складе Amazon
Работа робота на складе Amazon - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Brandon Bailey
Работа робота на складе Amazon . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации.
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По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала.
"Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.
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