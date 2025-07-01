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Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:27:00+03:00
2025-07-01T07:27:00+03:00
2025-07-01T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации. По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала. "Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, amazon, в мире
Технологии, Amazon, В мире
Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ
WSJ: число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью работающих там людей