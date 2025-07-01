https://ria.ru/20250701/roboty-2026433654.html

Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ

Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025

Число роботов в Amazon скоро сравняется с численностью людей, пишут СМИ

Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:27:00+03:00

2025-07-01T07:27:00+03:00

2025-07-01T07:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число роботов, используемых онлайн-ритейлером Amazon, скоро сравняется с численностью людей, работающих там, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Автоматизация предприятий Amazon.com приближается к новой вехе: скоро роботов станет столько же, сколько людей", - говорится в публикации. По данным издания, Amazon внедрил более миллиона роботов, это число практически равно численности персонала. "Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность и одновременно снизить нагрузку на компанию", - добавляет издание.

https://ria.ru/20250606/manturov-2021381274.html

https://ria.ru/20241011/robot-1977641148.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, amazon, в мире