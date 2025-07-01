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Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов - РИА Новости, 01.07.2025
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Шоубиз
 
18:47 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/reznik-2026552383.html
Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов
Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов - РИА Новости, 01.07.2025
Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов
Илья Резник подарил Примадонне песни, сделавшие ее звездой. "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы" — хиты, на которых выросла целая страна. Но... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:47:00+03:00
2025-07-01T18:47:00+03:00
шоубиз
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россия
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филипп киркоров
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Илья Резник подарил Примадонне песни, сделавшие ее звездой. "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы" — хиты, на которых выросла целая страна. Но теперь легендарный поэт не хочет даже слышать о своей бывшей музе. Что случилось между старыми друзьями и какие слова в SMS написала разгневанная Пугачева?Мальчик из блокадного ЛенинградаИлья Резник родился в 1938 году, детство его пришлось на самые страшные годы войны. Отец погиб на фронте, мать не смогла воспитывать сына — мальчика усыновили приемные родители отца. Вырос будущий поэт в блокадном Ленинграде."Дедушка ушел от рака пищевода. Когда он рыл противотанковые рвы в блокадном Ленинграде, его угостили горячей картошкой и он обжег пищевод. Всю оставшуюся жизнь он ел стоя", — вспоминает Резник.Бабушка окружила внука абсолютной любовью — никогда даже голос на него не повысила. Этот урок милосердия поэт пронес через всю жизнь.Слава пришла в 1969 году с песней "Золушка". Популярность не вскружила голову блокадному мальчику — у него навсегда сохранилась "стойка победителя", генетический код поколения, победившего в войне.Творческий тандем с ПримадоннойВ семидесятые Резник стал одним из главных поэтов советской эстрады. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с молодой тогда Аллой Пугачевой.Поэт написал для нее десятки песен, ставших классикой: "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы", "Сто друзей". Именно эти хиты помогли молодой московской певице превратиться в Примадонну всей страны.Годы совместной работы превратились в крепкую дружбу. Резник был не просто автором текстов — он стал частью творческой семьи Пугачевой, свидетелем ее взлетов и падений.Принципиальная позицияВ 2022 году многолетняя дружба дала трещину. Пугачева покинула Россию, а Резник занял четкую патриотическую позицию."С уехавшими не поддерживаю никаких отношений. Я с ними не общаюсь", — заявляет поэт без тени сомнения.Вместо общения с бывшими коллегами Резник погрузился в благотворительность. Отправил двадцать тысяч сборников молитв "О воинах Земли русской" на фронт, помогает семьям участников СВО, занимается тремя детскими театрами.Роковое поздравлениеОкончательный разрыв произошел из-за нелепой случайности. Резник хотел поздравить Пугачеву с днем рождения личной SMS со стихами о том, что их пути разошлись.В кафе поэт встретил Стаса Садальского. Тот попросил записать поздравление на камеру — якобы просто для отправки Алле. Но, как выяснилось позже, у Садальского с компанией были "какие-то флешмобы". Утром видео появилось в соцсетях."Как мне сказали, какое-то задание записать поздравление Алле ото всех уехавших, хотя я-то никуда не уезжал", — объясняет Резник. Получилось, что патриота включили в компанию покинувших Россию."Ветераны СВО, бойцы начали писать комментарии, звонить моей жене Ире. Они говорили: "Вы двадцать тысяч сборников молитв для фронта отправили и поздравляете жену иноагента с праздником?"", — рассказывает Резник.Поэту пришлось оправдываться перед защитниками Родины. Садальский цинично написал: "Илюша испугался". Но Резник никого не боится — просто объяснил свою позицию.Жестокий ответ ПримадонныРеакция Пугачевой превзошла все ожидания. На следующий день после комментариев Резника в прессе она прислала ему гневное SMS."Она прислала мне сообщение, что я — трус и предатель", — признается поэт.Но это было еще не все. В том же сообщении Пугачева написала, что "останется великой певицей", а Илье Рахмиэлевичу посоветовала "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько".Жена Резника Ира больше года скрывала от мужа это сообщение. Поэт увидел его случайно — и не стал отвечать. После стольких лет дружбы и творческого партнерства такие слова показывают истинное лицо человека.Семейная враждаПугачева оказалась не единственной звездой, разругавшейся с Резником. Ее бывший муж Филипп Киркоров тоже объявил поэту войну.Резник когда-то писал хиты для молодого Филиппа. "Синдбад-мореход", "Ты мне скажи", "Все хорошо" — эти песни на стихи поэта помогли Киркорову стать звездой в девяностые.Но теперь бывший протеже называет своего наставника "иудой". Причина — защита журналистки Ирины Ароян, которую Киркоров публично оскорбил матом на пресс-конференции."Как мог Филипп назвать меня иудой, когда я встал на защиту женщины-журналистки в этой ужасающей и непристойной истории?" — недоумевает Резник.Жизнь после обидСегодня Резник не держит зла на бывших друзей. После воцерковления он пересмотрел взгляды на жизнь и простил все обиды."Я простил все обиды, нанесенные мне моими певицами. Простил их неблагодарность. Это все мелочи", — признается поэт.Теперь вся его жизнь — это три детских театра, где главное слово "любовь", а слова "усталость" нет в лексиконе. Резник учит детей милосердию и "другосбережению" — термину, который он принес из блокадного Ленинграда.В планах у 87-летнего поэта — четырехтомник "Духовная поэзия" и третий том "Истории Государства российского в стихах". А еще — молитва о мире: "Дай мира нам, Господи. Спаси нас от новой войны".Возможно, когда-нибудь бывшие друзья помирятся. Но пока Илья Резник твердо знает: он остался верен своим принципам, а это для него главное.
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ленинград, россия, илья резник, алла пугачева, филипп киркоров
Шоубиз, Ленинград, Россия, Илья Резник, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОткрытие XXIII Всемирного русского народного собора
Открытие XXIII Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Илья Резник подарил Примадонне песни, сделавшие ее звездой. "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы" — хиты, на которых выросла целая страна. Но теперь легендарный поэт не хочет даже слышать о своей бывшей музе. Что случилось между старыми друзьями и какие слова в SMS написала разгневанная Пугачева?

Мальчик из блокадного Ленинграда

Илья Резник родился в 1938 году, детство его пришлось на самые страшные годы войны. Отец погиб на фронте, мать не смогла воспитывать сына — мальчика усыновили приемные родители отца. Вырос будущий поэт в блокадном Ленинграде.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИлья Резник
Илья Резник - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Илья Резник
"Дедушка ушел от рака пищевода. Когда он рыл противотанковые рвы в блокадном Ленинграде, его угостили горячей картошкой и он обжег пищевод. Всю оставшуюся жизнь он ел стоя", — вспоминает Резник.
Бабушка окружила внука абсолютной любовью — никогда даже голос на него не повысила. Этот урок милосердия поэт пронес через всю жизнь.
Слава пришла в 1969 году с песней "Золушка". Популярность не вскружила голову блокадному мальчику — у него навсегда сохранилась "стойка победителя", генетический код поколения, победившего в войне.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэт Илья Резник в своем загородном доме
Поэт Илья Резник в своем загородном доме - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поэт Илья Резник в своем загородном доме

Творческий тандем с Примадонной

В семидесятые Резник стал одним из главных поэтов советской эстрады. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с молодой тогда Аллой Пугачевой.
Поэт написал для нее десятки песен, ставших классикой: "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы", "Сто друзей". Именно эти хиты помогли молодой московской певице превратиться в Примадонну всей страны.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкРезник и Пугачева
Резник и Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Резник и Пугачева
Годы совместной работы превратились в крепкую дружбу. Резник был не просто автором текстов — он стал частью творческой семьи Пугачевой, свидетелем ее взлетов и падений.

Принципиальная позиция

В 2022 году многолетняя дружба дала трещину. Пугачева покинула Россию, а Резник занял четкую патриотическую позицию.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкИлья Резник и Алла Пугачева
Илья Резник и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Илья Резник и Алла Пугачева
"С уехавшими не поддерживаю никаких отношений. Я с ними не общаюсь", — заявляет поэт без тени сомнения.
Вместо общения с бывшими коллегами Резник погрузился в благотворительность. Отправил двадцать тысяч сборников молитв "О воинах Земли русской" на фронт, помогает семьям участников СВО, занимается тремя детскими театрами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Илья Резник на юбилейном вечере Николая Караченцова в Ленкоме
Композитор Илья Резник на юбилейном вечере Николая Караченцова в Ленкоме - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Илья Резник на юбилейном вечере Николая Караченцова в Ленкоме

Роковое поздравление

Окончательный разрыв произошел из-за нелепой случайности. Резник хотел поздравить Пугачеву с днем рождения личной SMS со стихами о том, что их пути разошлись.
В кафе поэт встретил Стаса Садальского. Тот попросил записать поздравление на камеру — якобы просто для отправки Алле. Но, как выяснилось позже, у Садальского с компанией были "какие-то флешмобы". Утром видео появилось в соцсетях.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Станислав Садальский
"Как мне сказали, какое-то задание записать поздравление Алле ото всех уехавших, хотя я-то никуда не уезжал", — объясняет Резник. Получилось, что патриота включили в компанию покинувших Россию.
"Ветераны СВО, бойцы начали писать комментарии, звонить моей жене Ире. Они говорили: "Вы двадцать тысяч сборников молитв для фронта отправили и поздравляете жену иноагента с праздником?"", — рассказывает Резник.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПоэт-песенник Илья Резник
Поэт-песенник Илья Резник - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Поэт-песенник Илья Резник
Поэту пришлось оправдываться перед защитниками Родины. Садальский цинично написал: "Илюша испугался". Но Резник никого не боится — просто объяснил свою позицию.

Жестокий ответ Примадонны

Реакция Пугачевой превзошла все ожидания. На следующий день после комментариев Резника в прессе она прислала ему гневное SMS.
"Она прислала мне сообщение, что я — трус и предатель", — признается поэт.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Но это было еще не все. В том же сообщении Пугачева написала, что "останется великой певицей", а Илье Рахмиэлевичу посоветовала "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько".
Жена Резника Ира больше года скрывала от мужа это сообщение. Поэт увидел его случайно — и не стал отвечать. После стольких лет дружбы и творческого партнерства такие слова показывают истинное лицо человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Алла Пугачева

Семейная вражда

Пугачева оказалась не единственной звездой, разругавшейся с Резником. Ее бывший муж Филипп Киркоров тоже объявил поэту войну.
Резник когда-то писал хиты для молодого Филиппа. "Синдбад-мореход", "Ты мне скажи", "Все хорошо" — эти песни на стихи поэта помогли Киркорову стать звездой в девяностые.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Певец Филипп Киркоров на ежегодной премии Женщина года по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Но теперь бывший протеже называет своего наставника "иудой". Причина — защита журналистки Ирины Ароян, которую Киркоров публично оскорбил матом на пресс-конференции.
"Как мог Филипп назвать меня иудой, когда я встал на защиту женщины-журналистки в этой ужасающей и непристойной истории?" — недоумевает Резник.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоэт Илья Резник во время презентации своей книги "Тяпа не хочет быть клоуном"
Поэт Илья Резник во время презентации своей книги Тяпа не хочет быть клоуном - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поэт Илья Резник во время презентации своей книги "Тяпа не хочет быть клоуном"

Жизнь после обид

Сегодня Резник не держит зла на бывших друзей. После воцерковления он пересмотрел взгляды на жизнь и простил все обиды.
"Я простил все обиды, нанесенные мне моими певицами. Простил их неблагодарность. Это все мелочи", — признается поэт.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПрощание с президентом "ПрофМедиа" Александром Вариным
Прощание с президентом ПрофМедиа Александром Вариным - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Прощание с президентом "ПрофМедиа" Александром Вариным
Теперь вся его жизнь — это три детских театра, где главное слово "любовь", а слова "усталость" нет в лексиконе. Резник учит детей милосердию и "другосбережению" — термину, который он принес из блокадного Ленинграда.
В планах у 87-летнего поэта — четырехтомник "Духовная поэзия" и третий том "Истории Государства российского в стихах". А еще — молитва о мире: "Дай мира нам, Господи. Спаси нас от новой войны".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИ.Резник
И.Резник - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
И.Резник
Возможно, когда-нибудь бывшие друзья помирятся. Но пока Илья Резник твердо знает: он остался верен своим принципам, а это для него главное.
 
ШоубизЛенинградРоссияИлья РезникАлла ПугачеваФилипп Киркоров
 
 
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