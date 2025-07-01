Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОткрытие XXIII Всемирного русского народного собора
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Илья Резник подарил Примадонне песни, сделавшие ее звездой. "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы" — хиты, на которых выросла целая страна. Но теперь легендарный поэт не хочет даже слышать о своей бывшей музе. Что случилось между старыми друзьями и какие слова в SMS написала разгневанная Пугачева?
Мальчик из блокадного Ленинграда
Илья Резник родился в 1938 году, детство его пришлось на самые страшные годы войны. Отец погиб на фронте, мать не смогла воспитывать сына — мальчика усыновили приемные родители отца. Вырос будущий поэт в блокадном Ленинграде.
"Дедушка ушел от рака пищевода. Когда он рыл противотанковые рвы в блокадном Ленинграде, его угостили горячей картошкой и он обжег пищевод. Всю оставшуюся жизнь он ел стоя", — вспоминает Резник.
Бабушка окружила внука абсолютной любовью — никогда даже голос на него не повысила. Этот урок милосердия поэт пронес через всю жизнь.
Слава пришла в 1969 году с песней "Золушка". Популярность не вскружила голову блокадному мальчику — у него навсегда сохранилась "стойка победителя", генетический код поколения, победившего в войне.
Поэт Илья Резник в своем загородном доме
Творческий тандем с Примадонной
В семидесятые Резник стал одним из главных поэтов советской эстрады. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с молодой тогда Аллой Пугачевой.
Поэт написал для нее десятки песен, ставших классикой: "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы", "Сто друзей". Именно эти хиты помогли молодой московской певице превратиться в Примадонну всей страны.
Резник и Пугачева
Годы совместной работы превратились в крепкую дружбу. Резник был не просто автором текстов — он стал частью творческой семьи Пугачевой, свидетелем ее взлетов и падений.
Принципиальная позиция
В 2022 году многолетняя дружба дала трещину. Пугачева покинула Россию, а Резник занял четкую патриотическую позицию.
Илья Резник и Алла Пугачева
"С уехавшими не поддерживаю никаких отношений. Я с ними не общаюсь", — заявляет поэт без тени сомнения.
Вместо общения с бывшими коллегами Резник погрузился в благотворительность. Отправил двадцать тысяч сборников молитв "О воинах Земли русской" на фронт, помогает семьям участников СВО, занимается тремя детскими театрами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Илья Резник на юбилейном вечере Николая Караченцова в Ленкоме
Композитор Илья Резник на юбилейном вечере Николая Караченцова в Ленкоме
Роковое поздравление
Окончательный разрыв произошел из-за нелепой случайности. Резник хотел поздравить Пугачеву с днем рождения личной SMS со стихами о том, что их пути разошлись.
В кафе поэт встретил Стаса Садальского. Тот попросил записать поздравление на камеру — якобы просто для отправки Алле. Но, как выяснилось позже, у Садальского с компанией были "какие-то флешмобы". Утром видео появилось в соцсетях.
Актер Станислав Садальский
"Как мне сказали, какое-то задание записать поздравление Алле ото всех уехавших, хотя я-то никуда не уезжал", — объясняет Резник. Получилось, что патриота включили в компанию покинувших Россию.
"Ветераны СВО, бойцы начали писать комментарии, звонить моей жене Ире. Они говорили: "Вы двадцать тысяч сборников молитв для фронта отправили и поздравляете жену иноагента с праздником?"", — рассказывает Резник.
Поэт-песенник Илья Резник
Поэту пришлось оправдываться перед защитниками Родины. Садальский цинично написал: "Илюша испугался". Но Резник никого не боится — просто объяснил свою позицию.
Жестокий ответ Примадонны
Реакция Пугачевой превзошла все ожидания. На следующий день после комментариев Резника в прессе она прислала ему гневное SMS.
"Она прислала мне сообщение, что я — трус и предатель", — признается поэт.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Но это было еще не все. В том же сообщении Пугачева написала, что "останется великой певицей", а Илье Рахмиэлевичу посоветовала "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько".
Жена Резника Ира больше года скрывала от мужа это сообщение. Поэт увидел его случайно — и не стал отвечать. После стольких лет дружбы и творческого партнерства такие слова показывают истинное лицо человека.
Певица Алла Пугачева
Семейная вражда
Пугачева оказалась не единственной звездой, разругавшейся с Резником. Ее бывший муж Филипп Киркоров тоже объявил поэту войну.
Резник когда-то писал хиты для молодого Филиппа. "Синдбад-мореход", "Ты мне скажи", "Все хорошо" — эти песни на стихи поэта помогли Киркорову стать звездой в девяностые.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Певец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Но теперь бывший протеже называет своего наставника "иудой". Причина — защита журналистки Ирины Ароян, которую Киркоров публично оскорбил матом на пресс-конференции.
"Как мог Филипп назвать меня иудой, когда я встал на защиту женщины-журналистки в этой ужасающей и непристойной истории?" — недоумевает Резник.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоэт Илья Резник во время презентации своей книги "Тяпа не хочет быть клоуном"
Поэт Илья Резник во время презентации своей книги "Тяпа не хочет быть клоуном"
Жизнь после обид
Сегодня Резник не держит зла на бывших друзей. После воцерковления он пересмотрел взгляды на жизнь и простил все обиды.
"Я простил все обиды, нанесенные мне моими певицами. Простил их неблагодарность. Это все мелочи", — признается поэт.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПрощание с президентом "ПрофМедиа" Александром Вариным
Прощание с президентом "ПрофМедиа" Александром Вариным
Теперь вся его жизнь — это три детских театра, где главное слово "любовь", а слова "усталость" нет в лексиконе. Резник учит детей милосердию и "другосбережению" — термину, который он принес из блокадного Ленинграда.
В планах у 87-летнего поэта — четырехтомник "Духовная поэзия" и третий том "Истории Государства российского в стихах". А еще — молитва о мире: "Дай мира нам, Господи. Спаси нас от новой войны".
Возможно, когда-нибудь бывшие друзья помирятся. Но пока Илья Резник твердо знает: он остался верен своим принципам, а это для него главное.