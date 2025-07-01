https://ria.ru/20250701/reznik-2026552383.html

Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов

Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов - РИА Новости, 01.07.2025

Почему Пугачева разругалась с автором своих хитов

Илья Резник подарил Примадонне песни, сделавшие ее звездой. "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы" — хиты, на которых выросла целая страна. Но... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:47:00+03:00

2025-07-01T18:47:00+03:00

2025-07-01T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Илья Резник подарил Примадонне песни, сделавшие ее звездой. "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы" — хиты, на которых выросла целая страна. Но теперь легендарный поэт не хочет даже слышать о своей бывшей музе. Что случилось между старыми друзьями и какие слова в SMS написала разгневанная Пугачева?Мальчик из блокадного ЛенинградаИлья Резник родился в 1938 году, детство его пришлось на самые страшные годы войны. Отец погиб на фронте, мать не смогла воспитывать сына — мальчика усыновили приемные родители отца. Вырос будущий поэт в блокадном Ленинграде."Дедушка ушел от рака пищевода. Когда он рыл противотанковые рвы в блокадном Ленинграде, его угостили горячей картошкой и он обжег пищевод. Всю оставшуюся жизнь он ел стоя", — вспоминает Резник.Бабушка окружила внука абсолютной любовью — никогда даже голос на него не повысила. Этот урок милосердия поэт пронес через всю жизнь.Слава пришла в 1969 году с песней "Золушка". Популярность не вскружила голову блокадному мальчику — у него навсегда сохранилась "стойка победителя", генетический код поколения, победившего в войне.Творческий тандем с ПримадоннойВ семидесятые Резник стал одним из главных поэтов советской эстрады. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с молодой тогда Аллой Пугачевой.Поэт написал для нее десятки песен, ставших классикой: "Арлекино", "Позови меня с собой", "Старинные часы", "Сто друзей". Именно эти хиты помогли молодой московской певице превратиться в Примадонну всей страны.Годы совместной работы превратились в крепкую дружбу. Резник был не просто автором текстов — он стал частью творческой семьи Пугачевой, свидетелем ее взлетов и падений.Принципиальная позицияВ 2022 году многолетняя дружба дала трещину. Пугачева покинула Россию, а Резник занял четкую патриотическую позицию."С уехавшими не поддерживаю никаких отношений. Я с ними не общаюсь", — заявляет поэт без тени сомнения.Вместо общения с бывшими коллегами Резник погрузился в благотворительность. Отправил двадцать тысяч сборников молитв "О воинах Земли русской" на фронт, помогает семьям участников СВО, занимается тремя детскими театрами.Роковое поздравлениеОкончательный разрыв произошел из-за нелепой случайности. Резник хотел поздравить Пугачеву с днем рождения личной SMS со стихами о том, что их пути разошлись.В кафе поэт встретил Стаса Садальского. Тот попросил записать поздравление на камеру — якобы просто для отправки Алле. Но, как выяснилось позже, у Садальского с компанией были "какие-то флешмобы". Утром видео появилось в соцсетях."Как мне сказали, какое-то задание записать поздравление Алле ото всех уехавших, хотя я-то никуда не уезжал", — объясняет Резник. Получилось, что патриота включили в компанию покинувших Россию."Ветераны СВО, бойцы начали писать комментарии, звонить моей жене Ире. Они говорили: "Вы двадцать тысяч сборников молитв для фронта отправили и поздравляете жену иноагента с праздником?"", — рассказывает Резник.Поэту пришлось оправдываться перед защитниками Родины. Садальский цинично написал: "Илюша испугался". Но Резник никого не боится — просто объяснил свою позицию.Жестокий ответ ПримадонныРеакция Пугачевой превзошла все ожидания. На следующий день после комментариев Резника в прессе она прислала ему гневное SMS."Она прислала мне сообщение, что я — трус и предатель", — признается поэт.Но это было еще не все. В том же сообщении Пугачева написала, что "останется великой певицей", а Илье Рахмиэлевичу посоветовала "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько".Жена Резника Ира больше года скрывала от мужа это сообщение. Поэт увидел его случайно — и не стал отвечать. После стольких лет дружбы и творческого партнерства такие слова показывают истинное лицо человека.Семейная враждаПугачева оказалась не единственной звездой, разругавшейся с Резником. Ее бывший муж Филипп Киркоров тоже объявил поэту войну.Резник когда-то писал хиты для молодого Филиппа. "Синдбад-мореход", "Ты мне скажи", "Все хорошо" — эти песни на стихи поэта помогли Киркорову стать звездой в девяностые.Но теперь бывший протеже называет своего наставника "иудой". Причина — защита журналистки Ирины Ароян, которую Киркоров публично оскорбил матом на пресс-конференции."Как мог Филипп назвать меня иудой, когда я встал на защиту женщины-журналистки в этой ужасающей и непристойной истории?" — недоумевает Резник.Жизнь после обидСегодня Резник не держит зла на бывших друзей. После воцерковления он пересмотрел взгляды на жизнь и простил все обиды."Я простил все обиды, нанесенные мне моими певицами. Простил их неблагодарность. Это все мелочи", — признается поэт.Теперь вся его жизнь — это три детских театра, где главное слово "любовь", а слова "усталость" нет в лексиконе. Резник учит детей милосердию и "другосбережению" — термину, который он принес из блокадного Ленинграда.В планах у 87-летнего поэта — четырехтомник "Духовная поэзия" и третий том "Истории Государства российского в стихах". А еще — молитва о мире: "Дай мира нам, Господи. Спаси нас от новой войны".Возможно, когда-нибудь бывшие друзья помирятся. Но пока Илья Резник твердо знает: он остался верен своим принципам, а это для него главное.

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ленинград, россия, илья резник, алла пугачева, филипп киркоров