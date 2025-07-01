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АТОР оценила значимость прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой
АТОР оценила значимость прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой - РИА Новости, 01.07.2025
АТОР оценила значимость прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой
Россияне активно едут в Доминикану через третьи страны, но такое путешествие обходится свыше 500 тысяч рублей, поэтому открытие прямого авиасообщения станет для РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:50:00+03:00
2025-07-01T10:50:00+03:00
2025-07-01T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне активно едут в Доминикану через третьи страны, но такое путешествие обходится свыше 500 тысяч рублей, поэтому открытие прямого авиасообщения станет для этого направления значимым событием, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Минтранс в понедельник сообщил, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой уже осенью. Оно было прервано в 2023 году из-за санкций в отношении РФ. "Доминиканская Республика до пандемии была самым массовым направлением на российском рынке в Карибском регионе. Ежегодно направление принимало более 150 тысяч только организованных туристов из России. Доминикана отличается очень качественной отельной базой и богатой экскурсионной программой", - отметил Мурадян. "Даже сейчас, когда в страну нет прямых рейсов, россияне продолжают достаточно активно туда ехать со стыковкой через третьи страны, что достаточно затратно, так как путешествие на двоих обходится более чем в 500 тысяч рублей, несмотря на сложную логистику. Так что запуск прямых рейсов стал бы отличной новостью, которую рынок ждет уже пять лет", - сообщил он. Ранее во вторник руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих сообщила, что после запуска прямого авиасообщения между Россией и Доминиканой билеты туда-обратно могут стоить в среднем от 120 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html
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россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, в мире
Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, В мире
АТОР оценила значимость прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой
АТОР: открытие прямого авиасообщения с Доминиканой станет значимым событием