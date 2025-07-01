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В Бразилии рекомендовали наказать Apple - РИА Новости, 01.07.2025
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02:44 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/reguljator-2026419086.html
В Бразилии рекомендовали наказать Apple
В Бразилии рекомендовали наказать Apple - РИА Новости, 01.07.2025
В Бразилии рекомендовали наказать Apple
Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:44:00+03:00
2025-07-01T02:44:00+03:00
экономика
технологии
apple
бразилия
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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме операционной системы iOS. "CADE в понедельник рекомендовала признать компанию Apple виновной в неконкурентных действиях, включая навязывание использования её собственной платёжной системы и ограничение дистрибуции цифровых сервисов третьих сторон в рамках экосистемы iOS", — говорится в сообщении на сайте регулятора. Досудебное расследование в отношении Apple было начато в 2022 году по жалобе компаний Ebazar и Mercado Livre, которые указали на возможные злоупотребления при распространении приложений на устройствах Apple. В ходе разбирательства регулятор выявил, что Apple ограничивает разработчиков в выборе платёжных инструментов и запрещает продажу контента через сторонние платформы. По мнению бразильского антимонопольного ведомства, совокупность этих практик создает искусственные барьеры для входа на рынок, препятствует конкуренции и сохраняет монопольное положение Apple за счёт ограничения возможностей пользователей и разработчиков. По итогам разбирательства совет рекомендовал наложить на компанию штраф, а также обязать её прекратить практики, признанные нарушающими местное законодательство, и устранить выявленные рыночные барьеры. Теперь это дело будет передано на рассмотрение трибунала CADE, который вынесет окончательное решение.
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экономика, технологии, apple, бразилия
Экономика, Технологии, Apple, Бразилия
В Бразилии рекомендовали наказать Apple

Бразильский регулятор рекомендовал наказать Apple за неконкурентные практики

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Apple . Архивное фото
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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Бразильский Совет по защите экономической конкуренции (CADE) рекомендовал признать компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме операционной системы iOS.
"CADE в понедельник рекомендовала признать компанию Apple виновной в неконкурентных действиях, включая навязывание использования её собственной платёжной системы и ограничение дистрибуции цифровых сервисов третьих сторон в рамках экосистемы iOS", — говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Досудебное расследование в отношении Apple было начато в 2022 году по жалобе компаний Ebazar и Mercado Livre, которые указали на возможные злоупотребления при распространении приложений на устройствах Apple. В ходе разбирательства регулятор выявил, что Apple ограничивает разработчиков в выборе платёжных инструментов и запрещает продажу контента через сторонние платформы.
По мнению бразильского антимонопольного ведомства, совокупность этих практик создает искусственные барьеры для входа на рынок, препятствует конкуренции и сохраняет монопольное положение Apple за счёт ограничения возможностей пользователей и разработчиков.
По итогам разбирательства совет рекомендовал наложить на компанию штраф, а также обязать её прекратить практики, признанные нарушающими местное законодательство, и устранить выявленные рыночные барьеры. Теперь это дело будет передано на рассмотрение трибунала CADE, который вынесет окончательное решение.
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