https://ria.ru/20250701/razvod-2026422476.html

Верховный суд разъяснил правила раздела жилья, купленного до брака

Верховный суд разъяснил правила раздела жилья, купленного до брака - РИА Новости, 01.07.2025

Верховный суд разъяснил правила раздела жилья, купленного до брака

Квартира, купленная до брака, не делится между супругами после развода, даже если часть платежей за нее внесена уже после свадьбы, сказано в определении... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:00:00+03:00

2025-07-01T04:00:00+03:00

2025-07-01T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Квартира, купленная до брака, не делится между супругами после развода, даже если часть платежей за нее внесена уже после свадьбы, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. Суд рассмотрел спор бывших супругов из Ставрополя. Они прожили вместе 13 лет. При этом трехкомнатную квартиру муж купил по договору долевого строительства еще до брака, но часть платежей была внесена уже после его заключения. Право собственности он зарегистрировал уже после свадьбы. Женщина при разводе попросила поделить квартиру пополам как совместно нажитое имущество, указав, что она была приобретена на полученные на свадьбу деньги, совместные накопления и помощь родственников с обеих сторон. Спор дошел до Верховного суда России. "Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака <...> не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов", — сказано в определении. При этом суд напомнил, что есть механизмы защиты прав бывшей жены. Если на покупку недвижимости пошли ее деньги или совместно нажитые, она может потребовать половину от них. "Законодательство предусматривает способы защиты прав супруга, полагающего, что личные обязательства другого супруга исполнялись за счет их общего имущества, в частности право требовать компенсацию соразмерно его доле в общем имуществе супругов. Исполнение супругом личного обязательства, возникшего до заключения брака, за счет совместных доходов супругов порождает у другого супруга право требовать возмещения половины потраченных средств с учетом доказанности факта несения таких расходов", — уточнил суд.

https://ria.ru/20250402/imuschestvo-2008792677.html

https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жилье, россия, ставрополь, наследство и семейные отношения - вопрос-ответ - полезное