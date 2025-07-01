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В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей - РИА Новости, 01.07.2025
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02:53 01.07.2025
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В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей
В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей - РИА Новости, 01.07.2025
В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей
Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:53:00+03:00
2025-07-01T02:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Новая версия общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов была разработана для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 2023 года. Документ состоит из раздела рабочих профессий и раздела должностей служащих, в которые также входят профстандарты и нормативные акты. Классификатор нужен для решения вопросов оценки численности рабочих, учета состава и распределения кадров по категориям персонала и уровню квалификации, а также обеспечения занятости, организации зарплаты, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах. Обновленная версия вступает в силу с 1 января 2026 года. Сама таблица содержит данные о номере выпуска профессии в Едином тарифно-квалификационном справочнике, коде начальной группы по Общероссийскому классификатору занятий, а также диапазон тарифных разрядов, групп. Первый раздел состоит из 5597 наименований рабочих профессий, а второй - из 4338 должностей служащих.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России заработает обновленный классификатор профессий и должностей

В России с 2026 года заработает новый классификатор профессий и должностей

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка в офисе
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей заработает с 1 января следующего года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Новая версия общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов была разработана для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 2023 года. Документ состоит из раздела рабочих профессий и раздела должностей служащих, в которые также входят профстандарты и нормативные акты.
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Классификатор нужен для решения вопросов оценки численности рабочих, учета состава и распределения кадров по категориям персонала и уровню квалификации, а также обеспечения занятости, организации зарплаты, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах. Обновленная версия вступает в силу с 1 января 2026 года.
Сама таблица содержит данные о номере выпуска профессии в Едином тарифно-квалификационном справочнике, коде начальной группы по Общероссийскому классификатору занятий, а также диапазон тарифных разрядов, групп. Первый раздел состоит из 5597 наименований рабочих профессий, а второй - из 4338 должностей служащих.
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