https://ria.ru/20250701/pvo-2026432763.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.07.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников

За ночь в небе над Россией ликвидировали 60 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:18:00+03:00

2025-07-01T07:18:00+03:00

2025-07-01T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика крым

ростовская область

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА,1 июл — РИА Новости. За ночь в небе над Россией ликвидировали 60 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Среди них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

ростовская область

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, республика крым, ростовская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)