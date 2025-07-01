https://ria.ru/20250701/pvo-2026432763.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.07.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников
За ночь в небе над Россией ликвидировали 60 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:18:00+03:00
2025-07-01T07:18:00+03:00
2025-07-01T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
ростовская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА,1 июл — РИА Новости. За ночь в небе над Россией ликвидировали 60 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Среди них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, республика крым, ростовская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Крым, Ростовская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 60 дронов ВСУ над российскими регионами