https://ria.ru/20250701/pvo-2026428210.html

Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 01.07.2025

Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге и других местах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:00:00+03:00

2025-07-01T06:00:00+03:00

2025-07-01T10:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

таганрог

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

светлана камбулова

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге и других местах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждениях окон в доме 12 на улице 7-я Садовая площадка в результате падения обломковСлюсарь уточнил, что урон также получили припаркованные рядом автомобили. Информацию об ущербе уточнят по итогам работы муниципальной комиссии.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250701/taganrog-2026423648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов-на-дону

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростов-на-дону, таганрог, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , светлана камбулова, беспилотники, вооруженные силы украины