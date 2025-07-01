https://ria.ru/20250701/pvo-2026428210.html
Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 01.07.2025
Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО ночью уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге и других местах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:00:00+03:00
2025-07-01T06:00:00+03:00
2025-07-01T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
таганрог
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
светлана камбулова
беспилотники
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге и других местах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждениях окон в доме 12 на улице 7-я Садовая площадка в результате падения обломковСлюсарь уточнил, что урон также получили припаркованные рядом автомобили. Информацию об ущербе уточнят по итогам работы муниципальной комиссии.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250701/taganrog-2026423648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Силы ПВО ночью уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области
Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА в нескольких районах Ростовской области