https://ria.ru/20250701/putin-2026619868.html
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья - РИА Новости, 01.07.2025
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья
Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:23:00+03:00
2025-07-01T21:23:00+03:00
2025-07-01T21:23:00+03:00
жилье
россия
тамбовская область
владимир путин
евгений первышов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе. Первышов доложил Путину о темпах ввода жилья в Тамбовской области, констатировав "определенное отставание" по сравнению с другими регионами. Глава области сообщил, что власти намерены изменить ситуацию, совместно с Минстроем РФ занимаются улучшением характеристик земельных участков для строительства. "Надо обратить внимание, чтобы там не было "проседания", - отметил российский лидер.
https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Евгений Первышов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья
Путин поручил Первышову не допустить проседания ввода жилья в Тамбовской области