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Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья - РИА Новости, 01.07.2025
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21:23 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/putin-2026619868.html
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья - РИА Новости, 01.07.2025
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья
Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:23:00+03:00
2025-07-01T21:23:00+03:00
жилье
россия
тамбовская область
владимир путин
евгений первышов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе. Первышов доложил Путину о темпах ввода жилья в Тамбовской области, констатировав "определенное отставание" по сравнению с другими регионами. Глава области сообщил, что власти намерены изменить ситуацию, совместно с Минстроем РФ занимаются улучшением характеристик земельных участков для строительства. "Надо обратить внимание, чтобы там не было "проседания", - отметил российский лидер.
https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html
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жилье, россия, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Евгений Первышов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья

Путин поручил Первышову не допустить проседания ввода жилья в Тамбовской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе.
Первышов доложил Путину о темпах ввода жилья в Тамбовской области, констатировав "определенное отставание" по сравнению с другими регионами. Глава области сообщил, что власти намерены изменить ситуацию, совместно с Минстроем РФ занимаются улучшением характеристик земельных участков для строительства.
«
"Надо обратить внимание, чтобы там не было "проседания", - отметил российский лидер.
Сельскохозйственные работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Вчера, 21:15
 
ЖильеРоссияТамбовская областьВладимир ПутинЕвгений ПервышовМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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