https://ria.ru/20250701/putin-2026619868.html

Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья

Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья - РИА Новости, 01.07.2025

Путин поручил Первышову не допустить проседания темпов строительства жилья

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:23:00+03:00

2025-07-01T21:23:00+03:00

2025-07-01T21:23:00+03:00

жилье

россия

тамбовская область

владимир путин

евгений первышов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Тамбовской области Евгению Первышову не допустить "проседания" темпов жилищного строительства в регионе. Первышов доложил Путину о темпах ввода жилья в Тамбовской области, констатировав "определенное отставание" по сравнению с другими регионами. Глава области сообщил, что власти намерены изменить ситуацию, совместно с Минстроем РФ занимаются улучшением характеристик земельных участков для строительства. "Надо обратить внимание, чтобы там не было "проседания", - отметил российский лидер.

https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)