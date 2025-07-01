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Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства - РИА Новости, 01.07.2025
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20:50 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства - РИА Новости, 01.07.2025
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства
Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:50:00+03:00
2025-07-01T20:50:00+03:00
политика
россия
тамбовская область
владимир путин
евгений первышов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову. Путин во вторник принял в Кремле Первышова. Глава региона, в частности, доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, а также рассказал о планах по созданию туристических объектов. "Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать", - сказал Путин по итогам доклада Первышова.
https://ria.ru/20250612/putin--2022522029.html
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политика, россия, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов
Политика, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Евгений Первышов
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства

Путин: правительство окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову.
Путин во вторник принял в Кремле Первышова. Глава региона, в частности, доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, а также рассказал о планах по созданию туристических объектов.
«
"Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать", - сказал Путин по итогам доклада Первышова.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин пожелал успехов в работе врио губернатора Тамбовской области
12 июня, 17:07
 
ПолитикаРоссияТамбовская областьВладимир ПутинЕвгений Первышов
 
 
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