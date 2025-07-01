https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html

Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства

Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства - РИА Новости, 01.07.2025

Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства

Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:50:00+03:00

2025-07-01T20:50:00+03:00

2025-07-01T20:50:00+03:00

политика

россия

тамбовская область

владимир путин

евгений первышов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову. Путин во вторник принял в Кремле Первышова. Глава региона, в частности, доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, а также рассказал о планах по созданию туристических объектов. "Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать", - сказал Путин по итогам доклада Первышова.

https://ria.ru/20250612/putin--2022522029.html

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов