https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства - РИА Новости, 01.07.2025
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства
Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:50:00+03:00
2025-07-01T20:50:00+03:00
2025-07-01T20:50:00+03:00
политика
россия
тамбовская область
владимир путин
евгений первышов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981835008_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_504aa4785be11198671d6c6ac965389b.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав удачи врио главы региона Евгению Первышову. Путин во вторник принял в Кремле Первышова. Глава региона, в частности, доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве, а также рассказал о планах по созданию туристических объектов. "Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать", - сказал Путин по итогам доклада Первышова.
https://ria.ru/20250612/putin--2022522029.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981835008_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd2a3da30dd9797870fa3ce0d00f744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, тамбовская область, владимир путин, евгений первышов
Политика, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Евгений Первышов
Путин пообещал Тамбовской области помощь со стороны правительства
Путин: правительство окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области