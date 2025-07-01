https://ria.ru/20250701/putin-2026615103.html

Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым

Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым - РИА Новости, 01.07.2025

Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым

Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:34:00+03:00

2025-07-01T20:34:00+03:00

2025-07-01T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Путин встретится с Первышовым. "Как дела, Евгений Алексеевич? Освоились?" - начал встречу глава государства. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html

россия

тамбовская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы от Краснодарского края. 2025-07-01T20:34 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, тамбовская область, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф