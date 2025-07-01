https://ria.ru/20250701/putin-2026615103.html
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым - РИА Новости, 01.07.2025
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:34:00+03:00
2025-07-01T20:34:00+03:00
2025-07-01T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Путин встретится с Первышовым. "Как дела, Евгений Алексеевич? Освоились?" - начал встречу глава государства. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html
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Путин на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.
Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы от Краснодарского края.
2025-07-01T20:34
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PT0M17S
РИА Новости
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политика, россия, тамбовская область, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Тамбовская область, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Первышова