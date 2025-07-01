Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 01.07.2025 (обновлено: 20:35 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/putin-2026615103.html
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым - РИА Новости, 01.07.2025
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:34:00+03:00
2025-07-01T20:35:00+03:00
политика
россия
тамбовская область
краснодарский край
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026614871_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_82fd99c7755a44afbf894adac3f03147.png
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Путин встретится с Первышовым. "Как дела, Евгений Алексеевич? Освоились?" - начал встречу глава государства. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html
россия
тамбовская область
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы от Краснодарского края.
2025-07-01T20:34
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026614871_113:0:593:360_1920x0_80_0_0_6acf9802f76ceeb64a9a7023697b63a7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, тамбовская область, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Тамбовская область, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым

Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Первышова

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Путин встретится с Первышовым.
«
"Как дела, Евгений Алексеевич? Освоились?" - начал встречу глава государства.
Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Слюсарем - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
4 ноября 2024, 21:04
 
ПолитикаРоссияТамбовская областьКраснодарский крайВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала