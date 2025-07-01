https://ria.ru/20250701/putin-2026609381.html

Путин и Макрон отметили право Ирана на мирный атом

Путин и Макрон отметили право Ирана на мирный атом - РИА Новости, 01.07.2025

Путин и Макрон отметили право Ирана на мирный атом

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:45:00+03:00

2025-07-01T19:45:00+03:00

2025-07-01T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ, сообщает пресс-служба Кремля. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/putin-2026609113.html

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россия, франция, тегеран (город), владимир путин, эммануэль макрон, магатэ, оон, в мире