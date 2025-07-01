https://ria.ru/20250701/putin-2026608601.html

Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку

Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку - РИА Новости, 01.07.2025

Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:38:00+03:00

2025-07-01T19:38:00+03:00

2025-07-01T19:38:00+03:00

россия

франция

ближний восток

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/putin-2026607610.html

россия

франция

ближний восток

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россия, франция, ближний восток, владимир путин, эммануэль макрон, в мире