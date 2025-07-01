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Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку - РИА Новости, 01.07.2025
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19:38 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/putin-2026608601.html
Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку
Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку - РИА Новости, 01.07.2025
Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:38:00+03:00
2025-07-01T19:38:00+03:00
россия
франция
ближний восток
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций", - говорится в сообщении.
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россия, франция, ближний восток, владимир путин, эммануэль макрон, в мире
Россия, Франция, Ближний Восток, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире
Путин и Макрон договорились продолжить контакты по Ближнему Востоку

Путин и Макрон условились продолжить контакты по ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций", - говорится в сообщении.
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