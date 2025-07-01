https://ria.ru/20250701/putin-2026605331.html
Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине
Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, напомнив, что украинский... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:18:00+03:00
2025-07-01T19:18:00+03:00
2025-07-01T19:21:00+03:00
украина
в мире
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, напомнив, что украинский конфликт - это прямое следствие политики Запада, сообщает пресс-служба Кремля."При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250701/kreml-2026604590.html
украина
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон
Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине
Путин: причиной конфликта на Украине является политика Запада