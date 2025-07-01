https://ria.ru/20250701/putin-2026605331.html

Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине

Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 01.07.2025

Путин напомнил Макрону о причинах конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, напомнив, что украинский... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:18:00+03:00

2025-07-01T19:18:00+03:00

2025-07-01T19:21:00+03:00

украина

в мире

владимир путин

россия

франция

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, напомнив, что украинский конфликт - это прямое следствие политики Запада, сообщает пресс-служба Кремля."При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/kreml-2026604590.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон