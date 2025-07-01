Путин поговорил по телефону с Макроном
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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"Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер", — сообщила пресс-служба Кремля.
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Основные заявления — в материале РИА Новости.
О конфликте на Украине
- Путин напомнил, что конфликт на Украине — это прямое следствие политики Запада.
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"Западные государства <…> на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями".
- Россия подтверждает принципиальные подходы к возможным договоренностям по урегулированию украинского конфликта.
- Они должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии.
О ситуации на Ближнем Востоке
- Главы государств обсудили ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам.
- Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и сохранении режима ядерного нераспространения.
- Они подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ.
- Лидеры высказались за то, чтобы кризис вокруг иранской программы был урегулирован политико-дипломатическим путем.
- Они договорились продолжить контакты для согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
В Елисейском дворце добавили, что Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером.
По информации радиостанции RTL, разговор продолжался более двух часов.
В прошлый раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября 2022 года. Лидеры не общались 1024 дня.