https://ria.ru/20250701/putin-2026605039.html

Путин поговорил по телефону с Макроном

Путин поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025

Путин поговорил по телефону с Макроном

Президент Владимир Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:16:00+03:00

2025-07-01T19:16:00+03:00

2025-07-01T21:14:00+03:00

эммануэль макрон

владимир путин

россия

политика

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном."Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер", — сообщила пресс-служба Кремля.Основные заявления — в материале РИА Новости.О конфликте на Украине"Западные государства <…> на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями".О ситуации на Ближнем ВостокеВ Елисейском дворце добавили, что Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером.По информации радиостанции RTL, разговор продолжался более двух часов.В прошлый раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября 2022 года. Лидеры не общались 1024 дня.

https://ria.ru/20250701/makron-2026381470.html

https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026404287.html

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

эммануэль макрон, владимир путин, россия, политика, в мире