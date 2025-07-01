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Путин поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025
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19:16 01.07.2025 (обновлено: 21:14 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/putin-2026605039.html
Путин поговорил по телефону с Макроном
Путин поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025
Путин поговорил по телефону с Макроном
Президент Владимир Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:16:00+03:00
2025-07-01T21:14:00+03:00
эммануэль макрон
владимир путин
россия
политика
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.&quot;Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер&quot;, — сообщила пресс-служба Кремля.Основные заявления — в материале РИА Новости.О конфликте на Украине"Западные государства &lt;…&gt; на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями".О ситуации на Ближнем ВостокеВ Елисейском дворце добавили, что Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером.По информации радиостанции RTL, разговор продолжался более двух часов.В прошлый раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября 2022 года. Лидеры не общались 1024 дня.
https://ria.ru/20250701/makron-2026381470.html
https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026404287.html
https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html
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эммануэль макрон, владимир путин, россия, политика, в мире
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Политика, В мире

Путин поговорил по телефону с Макроном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые почти за три года провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«

"Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер", — сообщила пресс-служба Кремля.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Макрон поведет Европу на убой
Вчера, 08:00
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О конфликте на Украине

  • Путин напомнил, что конфликт на Украине — это прямое следствие политики Запада.
«
"Западные государства <…> на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия подтверждает принципиальные подходы к возможным договоренностям по урегулированию украинского конфликта.
  • Они должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России
30 июня, 23:24

О ситуации на Ближнем Востоке

  • Главы государств обсудили ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам.
  • Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и сохранении режима ядерного нераспространения.
  • Они подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ.
  • Лидеры высказались за то, чтобы кризис вокруг иранской программы был урегулирован политико-дипломатическим путем.
  • Они договорились продолжить контакты для согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
В Елисейском дворце добавили, что Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером.
По информации радиостанции RTL, разговор продолжался более двух часов.
В прошлый раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября 2022 года. Лидеры не общались 1024 дня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Доктор Россия выпишет европейским недонаполеонам "Орешник" и "Искандер-М"
30 июня, 08:00
 
Эммануэль МакронВладимир ПутинРоссияПолитикаВ мире
 
 
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