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Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов - РИА Новости, 01.07.2025
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17:27 01.07.2025 (обновлено: 18:09 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/putin-2026583626.html
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Гарантии для новых иностранных инвестиций распространяются в том числе на покупку российских ценных бумаг при первичном размещении, следует из указа президента... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:27:00+03:00
2025-07-01T18:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алексей моисеев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гарантии для новых иностранных инвестиций распространяются в том числе на покупку российских ценных бумаг при первичном размещении, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", он размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу с сегодняшнего дня. Один из пунктов указа гласит: "Гарантии, предусмотренные настоящим Указом, распространяются на следующие сделки (операции), совершаемые при осуществлении иностранных инвестиций: Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в интересах иностранного инвестора (лица, действующего в его интересах), российских ценных бумаг при их первичном размещении или на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов". Согласно указу, гарантии также распространяются на следующие сделки иностранных инвесторов: продажу российских ценных бумаг, приобретенных на первичных размещениях и на вторичном рынке; выплату доходов по таким ценным бумагам; размещение на депозитах в российских банках и возврат вкладов; заключение сделок с производными финансовыми инструментами на организованных торгах.Также из указа следует, что с 1 июля для иностранных инвесторов вводится новый тип счетов - "Ин". С его помощью они смогут приобретать на российском рынке акции, корпоративные облигации, ОФЗ, паи инвестиционных фондов. Счета могут быть как в рублях, так и в валюте. Иностранные инвесторы смогут свободно выводить средства со счетов типа "Ин".Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в декабре говорил, что Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.
https://ria.ru/20250620/sobjanin-2024409492.html
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экономика, россия, владимир путин, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для новых иностранных инвесторов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гарантии для новых иностранных инвестиций распространяются в том числе на покупку российских ценных бумаг при первичном размещении, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", он размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу с сегодняшнего дня.
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Один из пунктов указа гласит: "Гарантии, предусмотренные настоящим Указом, распространяются на следующие сделки (операции), совершаемые при осуществлении иностранных инвестиций: Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в интересах иностранного инвестора (лица, действующего в его интересах), российских ценных бумаг при их первичном размещении или на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов".
Согласно указу, гарантии также распространяются на следующие сделки иностранных инвесторов: продажу российских ценных бумаг, приобретенных на первичных размещениях и на вторичном рынке; выплату доходов по таким ценным бумагам; размещение на депозитах в российских банках и возврат вкладов; заключение сделок с производными финансовыми инструментами на организованных торгах.
Также из указа следует, что с 1 июля для иностранных инвесторов вводится новый тип счетов - "Ин". С его помощью они смогут приобретать на российском рынке акции, корпоративные облигации, ОФЗ, паи инвестиционных фондов. Счета могут быть как в рублях, так и в валюте. Иностранные инвесторы смогут свободно выводить средства со счетов типа "Ин".
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в декабре говорил, что Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающий гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.
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