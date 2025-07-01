https://ria.ru/20250701/putin-2026582616.html

Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии

Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии - РИА Новости, 01.07.2025

Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии

Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 36-й общевойсковой армии, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:20:00+03:00

2025-07-01T17:20:00+03:00

2025-07-01T17:20:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 36-й общевойсковой армии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 36 общевойсковой армии почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать ее: 36 гвардейская общевойсковая армия", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу с даты его подписания, 1 июля.

https://ria.ru/20250522/putin-2018480694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф