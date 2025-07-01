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Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии - РИА Новости, 01.07.2025
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17:20 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/putin-2026582616.html
Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии
Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии - РИА Новости, 01.07.2025
Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии
Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 36-й общевойсковой армии, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:20:00+03:00
2025-07-01T17:20:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 36-й общевойсковой армии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 36 общевойсковой армии почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать ее: 36 гвардейская общевойсковая армия", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу с даты его подписания, 1 июля.
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил звание "гвардейской" 36-й общевойсковой армии

Путин за отвагу и героизм присвоил звание гвардейской 36-й общевойсковой армии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 36-й общевойсковой армии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 36 общевойсковой армии почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать ее: 36 гвардейская общевойсковая армия", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу с даты его подписания, 1 июля.
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