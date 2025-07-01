https://ria.ru/20250701/putin-2026561820.html
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов
Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:31:00+03:00
2025-07-01T16:31:00+03:00
2025-07-01T17:30:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов".Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Гарантии распространяются на:Указом также вводятся счета типа "Ин". На них иностранные инвесторы смогут переводить средства из иностранных банков. Инвестиции с других счетов запрещаются, как и снятие денег со счетов типа "Ин".Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов
Путин подписал документ о гарантиях прав иностранных инвесторов
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гарантии распространяются на:
- приобретение или продажу трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при их первичном размещении;
- исполнение обязательств по приобретенным ценным бумагам;
- использование иностранным инверстором деривативов;
- размещение им депозитов в российских банках.
Указом также вводятся счета типа "Ин". На них иностранные инвесторы смогут переводить средства из иностранных банков. Инвестиции с других счетов запрещаются, как и снятие денег со счетов типа "Ин".
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.