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Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов - РИА Новости, 01.07.2025
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16:31 01.07.2025 (обновлено: 17:30 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/putin-2026561820.html
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов
Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:31:00+03:00
2025-07-01T17:30:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов".Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Гарантии распространяются на:Указом также вводятся счета типа "Ин". На них иностранные инвесторы смогут переводить средства из иностранных банков. Инвестиции с других счетов запрещаются, как и снятие денег со счетов типа "Ин".Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал документ о правах иностранных инвесторов

Путин подписал документ о гарантиях прав иностранных инвесторов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гарантии распространяются на:
  • приобретение или продажу трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при их первичном размещении;
  • исполнение обязательств по приобретенным ценным бумагам;
  • использование иностранным инверстором деривативов;
  • размещение им депозитов в российских банках.
Указом также вводятся счета типа "Ин". На них иностранные инвесторы смогут переводить средства из иностранных банков. Инвестиции с других счетов запрещаются, как и снятие денег со счетов типа "Ин".
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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