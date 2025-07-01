https://ria.ru/20250701/putin-2026494921.html

Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области

Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 01.07.2025

Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:11:00+03:00

2025-07-01T13:11:00+03:00

2025-07-01T13:37:00+03:00

политика

тамбовская область

дмитрий песков

владимир путин

евгений первышов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня президент продолжает работать в Кремле. День достаточно рутинный с точки зрения обычных внутренних встреч и совещаний. Из открытого - сегодня с докладом будет из Тамбовской области врио губернатора Первышов", - сказал Песков журналистам.Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.

https://ria.ru/20250612/putin--2022522029.html

тамбовская область

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политика, тамбовская область, дмитрий песков, владимир путин, евгений первышов