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Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области
Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области - РИА Новости, 01.07.2025
Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:11:00+03:00
2025-07-01T13:11:00+03:00
2025-07-01T13:37:00+03:00
политика
тамбовская область
дмитрий песков
владимир путин
евгений первышов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня президент продолжает работать в Кремле. День достаточно рутинный с точки зрения обычных внутренних встреч и совещаний. Из открытого - сегодня с докладом будет из Тамбовской области врио губернатора Первышов", - сказал Песков журналистам.Первышов - выпускник программы "Время героев", первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. С осени 2021 года он являлся депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края.
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политика, тамбовская область, дмитрий песков, владимир путин, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евгений Первышов
Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области
Путин во вторник встретится с врио главы Тамбовской области Первышовым