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Молдавские прокуроры выбрали путь беззакония, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 01.07.2025
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17:52 01.07.2025 (обновлено: 17:56 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/put-2026591174.html
Молдавские прокуроры выбрали путь беззакония, заявила глава Гагаузии
Молдавские прокуроры выбрали путь беззакония, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 01.07.2025
Молдавские прокуроры выбрали путь беззакония, заявила глава Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что молдавские прокуроры и судьи в рамках ее дела занимаются политическим беспределом и беззаконием. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:52:00+03:00
2025-07-01T17:56:00+03:00
гагаузия
молдавия
в мире
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что молдавские прокуроры и судьи в рамках ее дела занимаются политическим беспределом и беззаконием.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет."Прокуроры идут по беззакония, для них закон не писан, они потребовали девяти лет и немедленного ареста в учреждении полузакрытого режима и 40 миллионов в госбюджет (2,37 миллиона долларов - ред.). От человека, который делает свое дело, они такое требуют. Мы работаем, защитники защищают, предоставляют все доказательства, я каждый раз, когда прихожу в суд, надеюсь, что не пойдут по политическому беспределу и судьи вынесут справедливое решение", - заявила Гуцул.Она выразила недоумение, что прокуроры настаивают на таком строгом наказании, включая немедленный арест сразу после оглашения приговора."Сейчас у нас стадия прений, у моих защитников есть много, что сказать, чтобы доказать нашу невиновность", - подчеркнула Гуцул.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/kishinev-2026487405.html
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гагаузия, молдавия, в мире, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, Молдавия, В мире, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Молдавские прокуроры выбрали путь беззакония, заявила глава Гагаузии

Гуцул: прокуратура Молдавии выбрала путь беззакония и беспредела

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что молдавские прокуроры и судьи в рамках ее дела занимаются политическим беспределом и беззаконием.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции
Вчера, 12:41
"Прокуроры идут по беззакония, для них закон не писан, они потребовали девяти лет и немедленного ареста в учреждении полузакрытого режима и 40 миллионов в госбюджет (2,37 миллиона долларов - ред.). От человека, который делает свое дело, они такое требуют. Мы работаем, защитники защищают, предоставляют все доказательства, я каждый раз, когда прихожу в суд, надеюсь, что не пойдут по политическому беспределу и судьи вынесут справедливое решение", - заявила Гуцул.
Она выразила недоумение, что прокуроры настаивают на таком строгом наказании, включая немедленный арест сразу после оглашения приговора.
"Сейчас у нас стадия прений, у моих защитников есть много, что сказать, чтобы доказать нашу невиновность", - подчеркнула Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сторонники Евгении Гуцул собрались у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе
Вчера, 11:42
 
ГагаузияМолдавияВ миреКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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