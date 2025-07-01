https://ria.ru/20250701/psiholog-2026421246.html

Психолог объяснила, почему деньги не приносят счастья

Психолог объяснила, почему деньги не приносят счастья - РИА Новости, 01.07.2025

Психолог объяснила, почему деньги не приносят счастья

Взаимосвязь уровня материальной состоятельности с числом и качеством соцокружения - это когнитивное искажение, потому что обладание большими материальными... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:34:00+03:00

2025-07-01T03:34:00+03:00

2025-07-01T03:34:00+03:00

общество

россия

вера никишина (психолог)

здоровье - общество

здоровье

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взаимосвязь уровня материальной состоятельности с числом и качеством соцокружения - это когнитивное искажение, потому что обладание большими материальными ресурсами приводит к тревожности из-за их сохранности, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава РФ Вера Никишина. "Субъективные переживания одиночества связаны с большим количеством иллюзий у людей. Одним из когнитивных искажений, одной из иллюзий является взаимосвязь уровня материальной состоятельности с количеством и качеством социального окружения, которое как будто бы избавит человека от одиночества", - рассказала психолог. Она добавила, что у всех людей с высоким достатком периодически возникают мысли о том, с каким мотивом рядом с ними находятся друзья и знакомые. Из-за таких переживаний у человека появляется недоверие, тогда он начинает стремится избегать тех социальных контактов, которые объясняются или связаны с интересом к его материальным ресурсам. "Большие материальные ресурсы требуют дополнительных ресурсов контроля, чтобы они не исчезли, не повредились, чтобы их никто не забрал. И этот дополнительный контроль забирает время и переживания людей, оставляя лишь незначительную часть на беззаботность. А именно беззаботность является самым главным элементом счастья в переживаниях", - уточнила Никишина. Врач пояснила, что финансовые возможности дают человеку значительно больше ресурсов с точки зрения разнообразия своей жизни, но поделиться этими ресурсами большинству не хочется. "Остаться с ресурсами, но без риска, что кто-то ими воспользуется, часто становится предпочтительной стратегией. Но по факту наш мозг так устроен, он настолько социален, что мы все с самых ранних этапов нашей жизни стремимся к межличностному взаимодействию. И все дефициты этого социального взаимодействия, все его деформации влияют на наши эмоциональные переживания", - добавила психолог.

https://ria.ru/20250306/odinochestvo-2003324658.html

https://ria.ru/20240919/psiholog-1973639177.html

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Дарья Буймова

общество, россия, вера никишина (психолог), здоровье - общество, здоровье, психология