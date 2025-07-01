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Стартовал просветительско-патриотический проект "ВОИН.Кино" - РИА Новости, 01.07.2025
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10:17 01.07.2025
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Стартовал просветительско-патриотический проект "ВОИН.Кино"
Стартовал просветительско-патриотический проект "ВОИН.Кино" - РИА Новости, 01.07.2025
Стартовал просветительско-патриотический проект "ВОИН.Кино"
В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" был дан старт просветительско-патриотическому проекту "ВОИН.Кино". Председатель правления Центра... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:17:00+03:00
2025-07-01T10:17:00+03:00
общество
виктор водолацкий
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" был дан старт просветительско-патриотическому проекту "ВОИН.Кино". Председатель правления Центра "ВОИН", 1-й заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что это важный этап в развитии патриотического воспитания в России. "Патриотизм – это не пустые слова для наших курсантов. Таких уже сотни тысяч по всей России. Сегодня мы, формируя программы, берем все лучшее, что было в нашей России. Как мы воспитаем подрастающее поколение, такой и будет наша страна," — заключил Водолацкий.Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, отметив, что будущее нашей страны зависит от детей, подтвердил, что многим курсантам пришлась по душе идея совместных просмотров фильмов на тему патриотизма и любви к Родине. "С детьми разговаривают воспитатели, инструкторы, наставники на примерах сюжетов и героев фильмов. Через призму личного опыта объясняют значение Родины, патриотизма, преданности своему народу. Эти слова приобретают особое значение в условиях гибридной войны", — сказал Герой России.Заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин подтвердил, что "определенный фокус у аудитории на ценностные ориентиры четко сформировался".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктор водолацкий
Общество, Виктор Водолацкий

Стартовал просветительско-патриотический проект "ВОИН.Кино"

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкММПЦ. П/к, посвященная старту просветительско-патриотического проекта "ВОИН.Кино"
ММПЦ. П/к, посвященная старту просветительско-патриотического проекта ВОИН.Кино - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" был дан старт просветительско-патриотическому проекту "ВОИН.Кино". Председатель правления Центра "ВОИН", 1-й заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что это важный этап в развитии патриотического воспитания в России. "Патриотизм – это не пустые слова для наших курсантов. Таких уже сотни тысяч по всей России. Сегодня мы, формируя программы, берем все лучшее, что было в нашей России. Как мы воспитаем подрастающее поколение, такой и будет наша страна," — заключил Водолацкий.
Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, отметив, что будущее нашей страны зависит от детей, подтвердил, что многим курсантам пришлась по душе идея совместных просмотров фильмов на тему патриотизма и любви к Родине. "С детьми разговаривают воспитатели, инструкторы, наставники на примерах сюжетов и героев фильмов. Через призму личного опыта объясняют значение Родины, патриотизма, преданности своему народу. Эти слова приобретают особое значение в условиях гибридной войны", — сказал Герой России.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин подтвердил, что "определенный фокус у аудитории на ценностные ориентиры четко сформировался".
 
ОбществоВиктор Водолацкий
 
 
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