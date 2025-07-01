https://ria.ru/20250701/primore-2026431074.html

В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного

В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного - РИА Новости, 01.07.2025

В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного

Двух полицейских в Приморье будут судить по обвинению в избиении задержанного местного жителя, который самостоятельно расчищал обледенелый тротуар, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:44:00+03:00

2025-07-01T06:44:00+03:00

2025-07-01T06:44:00+03:00

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Двух полицейских в Приморье будут судить по обвинению в избиении задержанного местного жителя, который самостоятельно расчищал обледенелый тротуар, сообщает краевая прокуратура. "В декабре 2024 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, превысили свои полномочия и применили насилие в отношении местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства по поступившему сообщению. В служебном кабинете оперативные сотрудники нанесли потерпевшему удары по лицу. Инцидент произошел после того, как мужчина самостоятельно расчистил обледенелый тротуар, который был загорожен упавшим деревянным забором здания АО "Дальполиметалл". Служба охраны предприятия вызвала полицию", - говорится в сообщении. Полицейские обвиняются по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц". "Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025506595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, дальполиметалл