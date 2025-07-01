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В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного - РИА Новости, 01.07.2025
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06:44 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/primore-2026431074.html
В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного
В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного - РИА Новости, 01.07.2025
В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного
Двух полицейских в Приморье будут судить по обвинению в избиении задержанного местного жителя, который самостоятельно расчищал обледенелый тротуар, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:44:00+03:00
2025-07-01T06:44:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Двух полицейских в Приморье будут судить по обвинению в избиении задержанного местного жителя, который самостоятельно расчищал обледенелый тротуар, сообщает краевая прокуратура. "В декабре 2024 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, превысили свои полномочия и применили насилие в отношении местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства по поступившему сообщению. В служебном кабинете оперативные сотрудники нанесли потерпевшему удары по лицу. Инцидент произошел после того, как мужчина самостоятельно расчистил обледенелый тротуар, который был загорожен упавшим деревянным забором здания АО "Дальполиметалл". Служба охраны предприятия вызвала полицию", - говорится в сообщении. Полицейские обвиняются по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц". "Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025506595.html
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происшествия, россия, дальполиметалл
Происшествия, Россия, Дальполиметалл
В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного

В Приморье двух полицейских будут судить за избиение мужчины, чистившего тротуар

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Двух полицейских в Приморье будут судить по обвинению в избиении задержанного местного жителя, который самостоятельно расчищал обледенелый тротуар, сообщает краевая прокуратура.
"В декабре 2024 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, превысили свои полномочия и применили насилие в отношении местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства по поступившему сообщению. В служебном кабинете оперативные сотрудники нанесли потерпевшему удары по лицу. Инцидент произошел после того, как мужчина самостоятельно расчистил обледенелый тротуар, который был загорожен упавшим деревянным забором здания АО "Дальполиметалл". Служба охраны предприятия вызвала полицию", - говорится в сообщении.
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Полицейские обвиняются по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц".
"Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.
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