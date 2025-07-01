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Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область - РИА Новости, 01.07.2025
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18:25 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/prigovor-2026597741.html
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область - РИА Новости, 01.07.2025
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область
Двое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, приговорены к 15 и 16 годам заключения, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:25:00+03:00
2025-07-01T18:25:00+03:00
происшествия
россия
курская область
никола тесла
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, приговорены к 15 и 16 годам заключения, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства ... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины младшего сержанта Николая Тесли... Приговором суда Тесле назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор также вынесен солдату 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Сергею Капшук, он признан виновным в совершении теракта и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что в ноябре 2024 года Тесля, будучи вооруженным, в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ. Подчеркивается, что в Кореневском районе Курской области Тесля запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании села Комаровка. В ходе боевых действий Тесля задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ. В свою очередь, Капшук в октябре 2024 года, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ для совершения теракта. Отмечается, что также в Кореневском районе Курской области, он, угрожая оружием, запугивал население, препятствовал эвакуации и открывал огонь на поражение. Кроме того, он участвовал в незаконном блокировании села Ольговка. Он также был задержан российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20250630/vsu-2026384390.html
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происшествия, россия, курская область, никола тесла, следственный комитет россии (ск рф), украина
Происшествия, Россия, Курская область, Никола Тесла, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Суд вынес приговор двум боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Суд приговорил 2 боевиков ВСУ к 15 и 16 годам за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, приговорены к 15 и 16 годам заключения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства ... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины младшего сержанта Николая Тесли... Приговором суда Тесле назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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30 июня, 19:35
Приговор также вынесен солдату 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Сергею Капшук, он признан виновным в совершении теракта и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что в ноябре 2024 года Тесля, будучи вооруженным, в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ. Подчеркивается, что в Кореневском районе Курской области Тесля запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании села Комаровка. В ходе боевых действий Тесля задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.
В свою очередь, Капшук в октябре 2024 года, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ для совершения теракта. Отмечается, что также в Кореневском районе Курской области, он, угрожая оружием, запугивал население, препятствовал эвакуации и открывал огонь на поражение. Кроме того, он участвовал в незаконном блокировании села Ольговка. Он также был задержан российскими военнослужащими.
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ПроисшествияРоссияКурская областьНикола ТеслаСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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