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Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой - РИА Новости, 01.07.2025
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17:01 01.07.2025 (обновлено: 17:06 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/prigovor-2026575068.html
Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой
Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой - РИА Новости, 01.07.2025
Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов воспринял с улыбкой срок в 13 лет колонии, который Мосгорсуд назначил ему в здании Евангелической богадельни по делу о... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:01:00+03:00
2025-07-01T17:06:00+03:00
происшествия
москва
россия
тимур иванов
московский городской суд
оборонстрой
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов воспринял с улыбкой срок в 13 лет колонии, который Мосгорсуд назначил ему в здании Евангелической богадельни по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости. Когда судья зачитал, что наказание составит 13 лет колонии общего режима со штрафом в 100 миллионов рублей, а также запретом четыре года после выхода из колонии занимать руководящие должности, Иванов улыбнулся. Также решение суда в доход государства будет обращен его жилой дом в подмосковном Архангельском площадью около 345 "квадратов" и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей, квартира в Москве площадью 317 квадратных метров стоимостью 115 миллионов рублей, денежные средства – свыше 65 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме в апелляционном корпусе Мосгорсуда, однако из-за ремонта оглашение приговора прошло в здании Евангелической богадельни в Немецкой слободе в Басманном районе Москвы. По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов вину не признали. Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием. "Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026574609.html
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происшествия, москва, россия, тимур иванов, московский городской суд, оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд, ОборонСтрой, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой

Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор в 13 лет колонии с улыбкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов во время оглашения приговора в Мосгорсуде
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов воспринял с улыбкой срок в 13 лет колонии, который Мосгорсуд назначил ему в здании Евангелической богадельни по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости.
Когда судья зачитал, что наказание составит 13 лет колонии общего режима со штрафом в 100 миллионов рублей, а также запретом четыре года после выхода из колонии занимать руководящие должности, Иванов улыбнулся.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
Вчера, 17:01
Также решение суда в доход государства будет обращен его жилой дом в подмосковном Архангельском площадью около 345 "квадратов" и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей, квартира в Москве площадью 317 квадратных метров стоимостью 115 миллионов рублей, денежные средства – свыше 65 миллионов рублей.
Дело слушалось в закрытом режиме в апелляционном корпусе Мосгорсуда, однако из-за ремонта оглашение приговора прошло в здании Евангелической богадельни в Немецкой слободе в Басманном районе Москвы.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Иванов и Филатов вину не признали.
Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
"Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Защита экс-замминистра Иванова обжалует приговор
Вчера, 15:28
 
ПроисшествияМоскваРоссияТимур ИвановМосковский городской судОборонСтройСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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