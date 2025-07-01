Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор с улыбкой
Бывший замминистра обороны Иванов воспринял приговор в 13 лет колонии с улыбкой
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов во время оглашения приговора в Мосгорсуде
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов воспринял с улыбкой срок в 13 лет колонии, который Мосгорсуд назначил ему в здании Евангелической богадельни по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости.
Когда судья зачитал, что наказание составит 13 лет колонии общего режима со штрафом в 100 миллионов рублей, а также запретом четыре года после выхода из колонии занимать руководящие должности, Иванов улыбнулся.
Также решение суда в доход государства будет обращен его жилой дом в подмосковном Архангельском площадью около 345 "квадратов" и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей, квартира в Москве площадью 317 квадратных метров стоимостью 115 миллионов рублей, денежные средства – свыше 65 миллионов рублей.
Дело слушалось в закрытом режиме в апелляционном корпусе Мосгорсуда, однако из-за ремонта оглашение приговора прошло в здании Евангелической богадельни в Немецкой слободе в Басманном районе Москвы.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Иванов и Филатов вину не признали.
Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
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