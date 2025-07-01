https://ria.ru/20250701/prigovor-2026542082.html
Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову
Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову - РИА Новости, 01.07.2025
Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову
Бывший подчиненный экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Антон Филатов получил 12,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:39:00+03:00
2025-07-01T15:39:00+03:00
2025-07-01T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший подчиненный экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Антон Филатов получил 12,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Его также оштрафовали на 25 миллионов рублей.На прошлой неделе во время прений сторон обвинение запросило для подсудимого 14 лет.По версии следствия, Иванов в 2015 году в качестве главы "Оборонстроя" привлек Филатова, руководившего "Оборонлогистикой" а также председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств финансовой организации. Деньги предполагалось потратить на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. СК установил, что преступники похитили 216 миллионов рублей.Также обвиняемые похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Иванов и Филатов вину не признали. Бывший заместитель министра обороны получил 13 лет колонии, у него конфисковали денежные средства, недвижимость и личный автотранспорт, а также назначили штраф.
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, московский городской суд
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд
Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову
Суд дал фигуранту дела Иванова Антону Филатову 12,5 года колонии
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший подчиненный экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Антон Филатов получил 12,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Его также оштрафовали на 25 миллионов рублей.
На прошлой неделе во время прений сторон обвинение запросило для подсудимого 14 лет.
По версии следствия, Иванов в 2015 году в качестве главы "Оборонстроя" привлек Филатова, руководившего "Оборонлогистикой" а также председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств финансовой организации. Деньги предполагалось потратить на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. СК установил, что преступники похитили 216 миллионов рублей.
Также обвиняемые похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Иванов и Филатов вину не признали. Бывший заместитель министра обороны получил 13 лет колонии, у него конфисковали денежные средства, недвижимость и личный автотранспорт, а также назначили штраф.