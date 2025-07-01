https://ria.ru/20250701/prigovor-2026542082.html

Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову

Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову - РИА Новости, 01.07.2025

Суд вынес приговор фигуранту дела Иванова Антону Филатову

Бывший подчиненный экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Антон Филатов получил 12,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:39:00+03:00

2025-07-01T15:39:00+03:00

2025-07-01T16:09:00+03:00

происшествия

тимур иванов

московский городской суд

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший подчиненный экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Антон Филатов получил 12,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Его также оштрафовали на 25 миллионов рублей.На прошлой неделе во время прений сторон обвинение запросило для подсудимого 14 лет.По версии следствия, Иванов в 2015 году в качестве главы "Оборонстроя" привлек Филатова, руководившего "Оборонлогистикой" а также председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств финансовой организации. Деньги предполагалось потратить на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. СК установил, что преступники похитили 216 миллионов рублей.Также обвиняемые похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Иванов и Филатов вину не признали. Бывший заместитель министра обороны получил 13 лет колонии, у него конфисковали денежные средства, недвижимость и личный автотранспорт, а также назначили штраф.

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд