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Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной - РИА Новости, 01.07.2025
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11:56 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/premer-2026474539.html
Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной
Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной - РИА Новости, 01.07.2025
Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:56:00+03:00
2025-07-01T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением. "Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais. Премьер добавил, что продолжит настаивать на конфискации всех российских активов в ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html
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россия, украина, севилья, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, оон, g7, в мире
Россия, Украина, Севилья, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Евросоюз, ООН, G7, В мире
Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной

Шмыгаль признал заморозку Западом активов РФ незаконным решением

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением.
"Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais.
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Премьер добавил, что продолжит настаивать на конфискации всех российских активов в ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияУкраинаСевильяДенис ШмыгальСергей ЛавровЕвросоюзООНG7В мире
 
 
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