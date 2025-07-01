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Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной

Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной - РИА Новости, 01.07.2025

Премьер Украины признал заморозку российских активов незаконной

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:56:00+03:00

2025-07-01T11:56:00+03:00

2025-07-01T11:56:00+03:00

россия

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сергей лавров

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал незаконной заморозку западными странами российских иностранных активов, назвав ее политическим решением. "Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль в интервью испанской газете Pais. Премьер добавил, что продолжит настаивать на конфискации всех российских активов в ходе IV Международной конференции ООН по финансированию развития, проходящей в испанской Севилье. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250425/reuters-2013397824.html

https://ria.ru/20250410/kreml-2010461571.html

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россия, украина, севилья, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, оон, g7, в мире