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Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву - РИА Новости, 01.07.2025
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
Первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2001 году афганский посол Гуль Хасан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:34:00+03:00
2025-07-01T16:34:00+03:00
2025-07-01T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2001 году афганский посол Гуль Хасан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве."Посол приехал", - сказал собеседник агентства.В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.
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афганистан, москва, россия
Афганистан, Москва, Россия
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
Первый после прихода талибов к власти посол Афганистана прибыл в Москву