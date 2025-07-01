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Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву - РИА Новости, 01.07.2025
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16:34 01.07.2025 (обновлено: 16:39 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/posol-2026562974.html
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву - РИА Новости, 01.07.2025
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
Первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2001 году афганский посол Гуль Хасан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:34:00+03:00
2025-07-01T16:39:00+03:00
афганистан
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2001 году афганский посол Гуль Хасан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве."Посол приехал", - сказал собеседник агентства.В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.
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афганистан, москва, россия
Афганистан, Москва, Россия
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву

Первый после прихода талибов к власти посол Афганистана прибыл в Москву

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2001 году афганский посол Гуль Хасан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве.
"Посол приехал", - сказал собеседник агентства.
© Фото опубликовано афганскими СМИМовлави Гул Хасан
Мовлави Гул Хасан - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото опубликовано афганскими СМИ
Мовлави Гул Хасан. Архивное фото
В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.
Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.
Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Афганистан надеется на сотрудничество с российскими компаниями
21 июня, 03:42
 
АфганистанМоскваРоссия
 
 
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