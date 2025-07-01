Верховный суд Польши утвердил победу Навроцкого на выборах
Верховный суд утвердил победу Навроцкого на выборах на пост президента Польши
© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, передает корреспондент РИА Новости.
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"Суд подтверждает законность выбора Кароля Тадеуша Навроцкого на пост президента Польши", - говорится в постановлении контрольной палаты суда, оглашенном судьей Кшиштофом Вяком.
Рассмотрев протесты избирателей, суд решил, что описанные в них нарушения "не могли иметь влияния на результат выборов".
В ходе выступления на заседании суда председатель государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что в ходе голосования не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов.
В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил, что из-за "многочисленных нарушений" возникает вопрос о том, "возможно ли утвердить результаты выборов".
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
В связи с этим в Верховный суд поступило более 50 тысяч избирательных протестов. Большинство из них было оставлено без удовлетворения.
В свою очередь генеральный прокурор Польши Адам Боднар требовал проверить избирательные бюллетени почти 1,5 тысяч избирательных комиссий, а премьер-министр республики Дональд Туск не исключил необходимости пересчета голосов по всей Польше.
У здания суда на площади Красиньских в центре Варшавы проходят сразу две уличные акции - как сторонников Навроцкого, так и сторонников его конкурента во втором туре Тшасковского.
Церемония приведения к присяге нового президента Польши запланирована на 6 августа.
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