https://ria.ru/20250701/polsha-2026621114.html

Верховный суд Польши утвердил победу Навроцкого на выборах

Верховный суд Польши утвердил победу Навроцкого на выборах - РИА Новости, 01.07.2025

Верховный суд Польши утвердил победу Навроцкого на выборах

Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, передает... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:37:00+03:00

2025-07-01T21:37:00+03:00

2025-07-01T21:37:00+03:00

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кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Верховный суд Польши утвердил победу представителя оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, передает корреспондент РИА Новости. "Суд подтверждает законность выбора Кароля Тадеуша Навроцкого на пост президента Польши", - говорится в постановлении контрольной палаты суда, оглашенном судьей Кшиштофом Вяком. Рассмотрев протесты избирателей, суд решил, что описанные в них нарушения "не могли иметь влияния на результат выборов". В ходе выступления на заседании суда председатель государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что в ходе голосования не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов. В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил, что из-за "многочисленных нарушений" возникает вопрос о том, "возможно ли утвердить результаты выборов". По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. В связи с этим в Верховный суд поступило более 50 тысяч избирательных протестов. Большинство из них было оставлено без удовлетворения. В свою очередь генеральный прокурор Польши Адам Боднар требовал проверить избирательные бюллетени почти 1,5 тысяч избирательных комиссий, а премьер-министр республики Дональд Туск не исключил необходимости пересчета голосов по всей Польше. У здания суда на площади Красиньских в центре Варшавы проходят сразу две уличные акции - как сторонников Навроцкого, так и сторонников его конкурента во втором туре Тшасковского. Церемония приведения к присяге нового президента Польши запланирована на 6 августа.

https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html

https://ria.ru/20250609/polsha-2021889691.html

https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2019922450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, краков, варшава, кароль навроцкий, рафал тшасковски, дональд туск