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Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 01.07.2025
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13:36 01.07.2025 (обновлено: 13:56 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/polsha-2026504842.html
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 01.07.2025
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:36:00+03:00
2025-07-01T13:56:00+03:00
в мире
польша
германия
литва
дональд туск
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск."Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой", - сказал Туск.При этом Туск подчеркнул, что несколько раз беседовал с канцлером ФРГ, "информируя, что терпение Польши заканчивается".Также он выразил надежду на то, что в связи с введением пограничного контроля "любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму". "Эту задачу мы возложили на Пограничную стражу и другие службы", - добавил он.В Польше постоянно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию.Германия ранее уже ввела пограничный контроль с Польшей, что вызывало недовольство Варшавы.Президент республики Анджей Дуда заявлял, что Варшава не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ.
https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html
https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html
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в мире, польша, германия, литва, дональд туск
В мире, Польша, Германия, Литва, Дональд Туск
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Премьер Туск: Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе
Польский военный на границе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой", - сказал Туск.
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При этом Туск подчеркнул, что несколько раз беседовал с канцлером ФРГ, "информируя, что терпение Польши заканчивается".
Также он выразил надежду на то, что в связи с введением пограничного контроля "любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму". "Эту задачу мы возложили на Пограничную стражу и другие службы", - добавил он.
В Польше постоянно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию.
Германия ранее уже ввела пограничный контроль с Польшей, что вызывало недовольство Варшавы.
Президент республики Анджей Дуда заявлял, что Варшава не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ.
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