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Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 01.07.2025
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:36:00+03:00
2025-07-01T13:36:00+03:00
2025-07-01T13:56:00+03:00
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск."Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой", - сказал Туск.При этом Туск подчеркнул, что несколько раз беседовал с канцлером ФРГ, "информируя, что терпение Польши заканчивается".Также он выразил надежду на то, что в связи с введением пограничного контроля "любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму". "Эту задачу мы возложили на Пограничную стражу и другие службы", - добавил он.В Польше постоянно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию.Германия ранее уже ввела пограничный контроль с Польшей, что вызывало недовольство Варшавы.Президент республики Анджей Дуда заявлял, что Варшава не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ.
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в мире, польша, германия, литва, дональд туск
В мире, Польша, Германия, Литва, Дональд Туск
Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой
Премьер Туск: Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой