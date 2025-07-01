https://ria.ru/20250701/polsha-2026504842.html

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой - РИА Новости, 01.07.2025

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:36:00+03:00

2025-07-01T13:36:00+03:00

2025-07-01T13:56:00+03:00

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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск."Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой", - сказал Туск.При этом Туск подчеркнул, что несколько раз беседовал с канцлером ФРГ, "информируя, что терпение Польши заканчивается".Также он выразил надежду на то, что в связи с введением пограничного контроля "любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму". "Эту задачу мы возложили на Пограничную стражу и другие службы", - добавил он.В Польше постоянно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию.Германия ранее уже ввела пограничный контроль с Польшей, что вызывало недовольство Варшавы.Президент республики Анджей Дуда заявлял, что Варшава не будет решать проблему нелегальных мигрантов за ФРГ.

https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html

https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html

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в мире, польша, германия, литва, дональд туск