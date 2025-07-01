https://ria.ru/20250701/piknik-2026492654.html

МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе

МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе - РИА Новости, 01.07.2025

МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе

При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:02:00+03:00

2025-07-01T13:02:00+03:00

2025-07-01T13:02:00+03:00

общество

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области. "Старайтесь выбрать для пикника безопасное место, где нет сухой травы и торфяника", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов. "Надо постоянно контролировать костер или мангал, не оставлять их без присмотра, а в случае пожара использовать воду или песок", - отметил представитель ведомства. Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца. Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника. "Не оставляйте после себя пластик, стекло и пищевые отходы. Соберите весь мусор в пакеты и заберите его с собой", - подчеркнул представитель главка. Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы. "Разводить костры и использовать мангалы при организации пикника можно только в строго определенных для этого местах", - заключил представитель ведомства. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html

https://ria.ru/20250628/vino-2025974239.html

https://ria.ru/20250618/rossiya-2023455383.html

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общество, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)