Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/piknik-2026492654.html
МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе
МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе - РИА Новости, 01.07.2025
МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе
При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:02:00+03:00
2025-07-01T13:02:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941826270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f1faafba497fba789be204971a2428.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области. "Старайтесь выбрать для пикника безопасное место, где нет сухой травы и торфяника", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов. "Надо постоянно контролировать костер или мангал, не оставлять их без присмотра, а в случае пожара использовать воду или песок", - отметил представитель ведомства. Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца. Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника. "Не оставляйте после себя пластик, стекло и пищевые отходы. Соберите весь мусор в пакеты и заберите его с собой", - подчеркнул представитель главка. Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы. "Разводить костры и использовать мангалы при организации пикника можно только в строго определенных для этого местах", - заключил представитель ведомства. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html
https://ria.ru/20250628/vino-2025974239.html
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023455383.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941826270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9262e19f25a12e3b33a3be509130ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, как безопасно организовать пикник на природе

МЧС: при организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина жарит шашлык
Мужчина жарит шашлык - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина жарит шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Старайтесь выбрать для пикника безопасное место, где нет сухой травы и торфяника", - сказал собеседник агентства.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
16 мая, 02:17
Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.
«
"Надо постоянно контролировать костер или мангал, не оставлять их без присмотра, а в случае пожара использовать воду или песок", - отметил представитель ведомства.
Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.
Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике
28 июня, 06:26
"Не оставляйте после себя пластик, стекло и пищевые отходы. Соберите весь мусор в пакеты и заберите его с собой", - подчеркнул представитель главка.
Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.
«
"Разводить костры и использовать мангалы при организации пикника можно только в строго определенных для этого местах", - заключил представитель ведомства.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
18 июня, 04:04
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала