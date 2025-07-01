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Орбан выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 01.07.2025
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20:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/orban-2026615357.html
Орбан выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС
Орбан выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 01.07.2025
Орбан выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС
Украина не должна вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре, как этого хочет Брюссель, пока Черногория ждет присоединения 15 лет, заявил венгерский... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:37:00+03:00
2025-07-01T20:37:00+03:00
в мире
украина
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Украина не должна вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре, как этого хочет Брюссель, пока Черногория ждет присоединения 15 лет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. &quot;Черногория ждала 15 лет, чтобы стать членом Евросоюза. Благодаря упорному труду она выполнила все критерии вступления. Сегодня есть только одно препятствие для ее вступления: сам Брюссель. В Брюсселе решили затолкать Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Нет ни одного рационального аргумента, чтобы принимать Украину в ЕС и заставлять Черногорию ждать 15 лет!&quot; - написал Орбан в соцсети Facebook*.По его словам, после вступления в ЕС и НАТО Венгрия "не должна забывать о других географических направлениях", кроме западного. На встрече Орбана с премьером Черногории Милойко Спайичем были подписаны два соглашения о развитии инфраструктуры и информационных технологиях. Спайич на встрече отметил, что подписанные соглашения будут способствовать расширению экономических отношений между Венгрией и Черногорией, а новые инфраструктурные и транспортные инвестиции помогут реализовать проекты в области туризма, передает агентство MTI. Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Орбан заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, венгрия, черногория, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, facebook, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Венгрия, Черногория, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Орбан выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Орбан заявил, что Украина не должна вступить в Евросоюз раньше Черногории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Украина не должна вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре, как этого хочет Брюссель, пока Черногория ждет присоединения 15 лет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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"Черногория ждала 15 лет, чтобы стать членом Евросоюза. Благодаря упорному труду она выполнила все критерии вступления. Сегодня есть только одно препятствие для ее вступления: сам Брюссель. В Брюсселе решили затолкать Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Нет ни одного рационального аргумента, чтобы принимать Украину в ЕС и заставлять Черногорию ждать 15 лет!" - написал Орбан в соцсети Facebook*.

Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уперлись в стену. ЕС планирует последний отчаянный шаг
Вчера, 08:00
По его словам, после вступления в ЕС и НАТО Венгрия "не должна забывать о других географических направлениях", кроме западного.
На встрече Орбана с премьером Черногории Милойко Спайичем были подписаны два соглашения о развитии инфраструктуры и информационных технологиях.
Спайич на встрече отметил, что подписанные соглашения будут способствовать расширению экономических отношений между Венгрией и Черногорией, а новые инфраструктурные и транспортные инвестиции помогут реализовать проекты в области туризма, передает агентство MTI.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Орбан заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС
18 марта, 10:53
 
В миреУкраинаВенгрияЧерногорияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзFacebookНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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