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Счет на свидании должен оплачивать мужчина, показал опрос
Счет на свидании должен оплачивать мужчина, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2025
Счет на свидании должен оплачивать мужчина, показал опрос
Семь из десяти (68%) россиян уверены, что оплачивать счет в кафе или ресторане на свидании должен мужчина, 17% считают, что его нужно поделить пополам, следует... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:43:00+03:00
2025-07-01T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян уверены, что оплачивать счет в кафе или ресторане на свидании должен мужчина, 17% считают, что его нужно поделить пополам, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Две трети (68%) респондентов уверены, что в случае свидания в кафе или ресторане счет должен оплатить мужчина: так ответили 62% женщин и 74% мужчин. Однако 17% опрошенных придерживаются мнения, что счет нужно разделить пополам, еще 5% убеждены, что платить должен тот, кто пригласил на свидание. Более четверти (28%) мужчин рассказали, что с ними случались ситуации, когда женщины приходили к ним на свидание только ради ужина, при этом всего 9% женщин признались, что ходили на свидания не из-за чувств, а потому что мужчина мог оплатить им поход в ресторан. Свидание ради ужина за счет мужчины осуждают 44% россиян, столько же (44%) не видят в этом ничего предосудительного, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом, россия
Счет на свидании должен оплачивать мужчина, показал опрос
ВЦИОМ: 70% россиян считают, что счет на свидании должен оплатить мужчина
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян уверены, что оплачивать счет в кафе или ресторане на свидании должен мужчина, 17% считают, что его нужно поделить пополам, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Две трети (68%) респондентов уверены, что в случае свидания в кафе или ресторане счет должен оплатить мужчина: так ответили 62% женщин и 74% мужчин. Однако 17% опрошенных придерживаются мнения, что счет нужно разделить пополам, еще 5% убеждены, что платить должен тот, кто пригласил на свидание.
Более четверти (28%) мужчин рассказали, что с ними случались ситуации, когда женщины приходили к ним на свидание только ради ужина, при этом всего 9% женщин признались, что ходили на свидания не из-за чувств, а потому что мужчина мог оплатить им поход в ресторан.
Свидание ради ужина за счет мужчины осуждают 44% россиян, столько же (44%) не видят в этом ничего предосудительного, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ
.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.