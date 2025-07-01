https://ria.ru/20250701/opros-2026418910.html

Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой

Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой - РИА Новости, 01.07.2025

Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой

США считают диктатурой 24% американцев, при этом только половина граждан страны убеждены, что Штаты являются демократическим государством, свидетельствуют... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:42:00+03:00

2025-07-01T02:42:00+03:00

2025-07-01T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США считают диктатурой 24% американцев, при этом только половина граждан страны убеждены, что Штаты являются демократическим государством, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov. Согласно опубликованным данным, 24% американцев считают США диктатурой. Такого мнения придерживаются 35% граждан, разделяющих демократические ценности и 7% выступающих за республиканцев. При этом 57% жителей США считают утверждение, что в стране установлена диктатура, неверным. Как отмечается, 19% опрошенных не определились с ответом. На вопрос, являются ли США демократией, отрицательно ответили 28% респондентов, а положительно - ровно половина. При этом 22% не определились в своих взглядах. Более четверти (27%) респондентов-республиканцев не считают США демократией. Из сторонников демократической партии страну не расценивают как демократическую только 23% опрошенных. При этом более половины респондентов утверждают, что США находятся в конституционном кризисе, такого мнения придерживаются 56% опрошенных, а не разделяют - только 28% респондентов. Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша