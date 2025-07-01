Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой
YouGov: 24 процента американцев считают США диктатурой
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США считают диктатурой 24% американцев, при этом только половина граждан страны убеждены, что Штаты являются демократическим государством, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно опубликованным данным, 24% американцев считают США диктатурой. Такого мнения придерживаются 35% граждан, разделяющих демократические ценности и 7% выступающих за республиканцев. При этом 57% жителей США считают утверждение, что в стране установлена диктатура, неверным. Как отмечается, 19% опрошенных не определились с ответом.
На вопрос, являются ли США демократией, отрицательно ответили 28% респондентов, а положительно - ровно половина. При этом 22% не определились в своих взглядах. Более четверти (27%) респондентов-республиканцев не считают США демократией. Из сторонников демократической партии страну не расценивают как демократическую только 23% опрошенных.
При этом более половины респондентов утверждают, что США находятся в конституционном кризисе, такого мнения придерживаются 56% опрошенных, а не разделяют - только 28% респондентов.
Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2%.