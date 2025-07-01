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На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России

На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России - РИА Новости, 01.07.2025

На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России

Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:59:00+03:00

2025-07-01T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. В интервью телеканалу CNN он указал на то, что РФ развивает оборонную промышленность. "По нашим данным, она (Россия - ред.) развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии", - добавил Тихий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.

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