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На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России
На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России - РИА Новости, 01.07.2025
На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России
Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:59:00+03:00
2025-07-01T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, жалуется представитель МИД Украины Георгий Тихий. В интервью телеканалу CNN он указал на то, что РФ развивает оборонную промышленность. "По нашим данным, она (Россия - ред.) развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии", - добавил Тихий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.
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Россия, МИД Украины, В мире, Украина
На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России
Представитель МИД Украины Тихий пожаловался на быстрое развитие российского ОПК