https://ria.ru/20250701/oon-2026575942.html

Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ

Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ - РИА Новости, 01.07.2025

Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ

Финансирование целей устойчивого развития в мире частным сектором остается слабым - во многих странах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:04:00+03:00

2025-07-01T17:04:00+03:00

2025-07-01T17:04:00+03:00

технологии

россия

севилья

борис титов

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000726782_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_0924c8039239dec508b88c89fc7e8784.jpg

СЕВИЛЬЯ, 1 июл – РИА Новости. Финансирование целей устойчивого развития в мире частным сектором остается слабым - во многих странах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и среднего бизнеса, Россия готова поделиться своим опытом в создании цифрового суперсервиса поддержки МСБ, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Финансирование целей устойчивого развития частным сектором остается слабым. Во многих странах-реципиентах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и среднего бизнеса. Поддержка МСБ должна строиться на партнерстве: государство создает удобные цифровые сервисы, бизнес работает в правовом поле и платит налоги", - сказал он в ходе международной конференции по финансированию развития ООН в Севилье. По словам Титова, инструменты для усиления роли частного сектора в устойчивом развитии уже существуют. "Россия разработала национальный ESG-стандарт "Общественный капитал бизнеса". Он автоматически собирает данные из государственных источников по 74 показателям и охватывает более 7 миллионов компаний. Компании, соответствующие стандарту, получают господдержку: приоритет в закупках, субсидии, льготное финансирование", - заметил он. "Стандарт сочетает международные ESG-рамки с национальными целями развития, что делает его универсальным и адаптируемым к национальным особенностям. Считаем, что такая автоматизированная и стимулирующая система может быть полезна и другим странам. Россия готова делиться опытом", - добавил спецпредставитель президента РФ. "Ранее значительная доля МСП в РФ находилась в "тени". Через цифровые суперсервисы — платформы, объединяющие регистрацию, банковский счет, кредит, фискальную отчетность мы переломили эту ситуацию. В результате объем подозрительного обналичивания в банковской сфере с 2018 по 2024 годы снизился на 64% - с 176 до 64 миллиардов рублей. Число зарегистрированных субъектов МСП выросло на 700 тысяч, также как и налоговые поступления", - заключил он.

https://ria.ru/20250306/predprinimatelnitsa-2003335241.html

https://ria.ru/20250410/sizova-2010475389.html

россия

севилья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, севилья, борис титов, оон, в мире