https://ria.ru/20250701/oon-2026575942.html
Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ
Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ - РИА Новости, 01.07.2025
Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ
Финансирование целей устойчивого развития в мире частным сектором остается слабым - во многих странах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:04:00+03:00
2025-07-01T17:04:00+03:00
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СЕВИЛЬЯ, 1 июл – РИА Новости. Финансирование целей устойчивого развития в мире частным сектором остается слабым - во многих странах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и среднего бизнеса, Россия готова поделиться своим опытом в создании цифрового суперсервиса поддержки МСБ, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Финансирование целей устойчивого развития частным сектором остается слабым. Во многих странах-реципиентах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и среднего бизнеса. Поддержка МСБ должна строиться на партнерстве: государство создает удобные цифровые сервисы, бизнес работает в правовом поле и платит налоги", - сказал он в ходе международной конференции по финансированию развития ООН в Севилье. По словам Титова, инструменты для усиления роли частного сектора в устойчивом развитии уже существуют. "Россия разработала национальный ESG-стандарт "Общественный капитал бизнеса". Он автоматически собирает данные из государственных источников по 74 показателям и охватывает более 7 миллионов компаний. Компании, соответствующие стандарту, получают господдержку: приоритет в закупках, субсидии, льготное финансирование", - заметил он. "Стандарт сочетает международные ESG-рамки с национальными целями развития, что делает его универсальным и адаптируемым к национальным особенностям. Считаем, что такая автоматизированная и стимулирующая система может быть полезна и другим странам. Россия готова делиться опытом", - добавил спецпредставитель президента РФ. "Ранее значительная доля МСП в РФ находилась в "тени". Через цифровые суперсервисы — платформы, объединяющие регистрацию, банковский счет, кредит, фискальную отчетность мы переломили эту ситуацию. В результате объем подозрительного обналичивания в банковской сфере с 2018 по 2024 годы снизился на 64% - с 176 до 64 миллиардов рублей. Число зарегистрированных субъектов МСП выросло на 700 тысяч, также как и налоговые поступления", - заключил он.
https://ria.ru/20250306/predprinimatelnitsa-2003335241.html
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технологии, россия, севилья, борис титов, оон, в мире
Технологии, Россия, Севилья, Борис Титов, ООН, В мире
Россия предложила ООН свой опыт в создании цифрового суперсервиса для МСБ
Титов: Россия может помочь членам ООН в создании цифрового суперсервиса для МСБ
СЕВИЛЬЯ, 1 июл – РИА Новости. Финансирование целей устойчивого развития в мире частным сектором остается слабым - во многих странах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и среднего бизнеса, Россия готова поделиться своим опытом в создании цифрового суперсервиса поддержки МСБ, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Финансирование целей устойчивого развития частным сектором остается слабым. Во многих странах-реципиентах до сих пор не раскрыт внутренний потенциал малого и среднего бизнеса. Поддержка МСБ должна строиться на партнерстве: государство создает удобные цифровые сервисы, бизнес работает в правовом поле и платит налоги", - сказал он в ходе международной конференции по финансированию развития ООН
в Севилье
.
По словам Титова
, инструменты для усиления роли частного сектора в устойчивом развитии уже существуют.
"Россия разработала национальный ESG-стандарт "Общественный капитал бизнеса". Он автоматически собирает данные из государственных источников по 74 показателям и охватывает более 7 миллионов компаний. Компании, соответствующие стандарту, получают господдержку: приоритет в закупках, субсидии, льготное финансирование", - заметил он.
"Стандарт сочетает международные ESG-рамки с национальными целями развития, что делает его универсальным и адаптируемым к национальным особенностям. Считаем, что такая автоматизированная и стимулирующая система может быть полезна и другим странам. Россия
готова делиться опытом", - добавил спецпредставитель президента РФ.
"Ранее значительная доля МСП в РФ находилась в "тени". Через цифровые суперсервисы — платформы, объединяющие регистрацию, банковский счет, кредит, фискальную отчетность мы переломили эту ситуацию. В результате объем подозрительного обналичивания в банковской сфере с 2018 по 2024 годы снизился на 64% - с 176 до 64 миллиардов рублей. Число зарегистрированных субъектов МСП выросло на 700 тысяч, также как и налоговые поступления", - заключил он.