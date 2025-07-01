https://ria.ru/20250701/oon-2026472829.html

Москалькова прокомментировала признание в ООН нарушений Украины

Москалькова прокомментировала признание в ООН нарушений Украины - РИА Новости, 01.07.2025

Москалькова прокомментировала признание в ООН нарушений Украины

Признание УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав человека свидетельствует о поистине трагической ситуации, сложившейся на контролируемых киевским режимом... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:48:00+03:00

2025-07-01T11:48:00+03:00

2025-07-01T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Признание УВКПЧ ООН фактов нарушения Украиной прав человека свидетельствует о поистине трагической ситуации, сложившейся на контролируемых киевским режимом территориях, и ее уже невозможно замалчивать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Тот факт, что УВКПЧ ООН – международный институт, не отличающийся симпатией к России и объективной позицией в отношении оценки природы и движущих силах конфликта на Украине, вынужден был признать и опубликовать вопиющие факты нарушений прав человека, свидетельствует о поистине трагической ситуации, сложившейся на территориях, контролируемых украинским режимом, которую уже невозможно замалчивать", - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250630/oon-2026333131.html

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в мире, украина, россия, татьяна москалькова, оон