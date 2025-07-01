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В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода
В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода - РИА Новости, 01.07.2025
В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода
Превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза зафиксировали в Омске, сообщили в пресс-службе минприроды Омской области. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:39:00+03:00
2025-07-01T17:39:00+03:00
2025-07-01T17:39:00+03:00
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омская область
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ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза зафиксировали в Омске, сообщили в пресс-службе минприроды Омской области. Жители Омска в очередной раз высказали недовольство из-за загрязнения воздуха в соцсетях. Они жаловались на удушливый запах и головные боли. "В точке отбора зафиксировано превышение (предельно допустимой концентрации) ПДК сероводорода в 1,5 раза. Концентрация составила 0,012 мг/м3", - говорится в сообщении регионального минприроды. Омичи уже неоднократно жаловались на запах сероводорода. На прошлой неделе превышение допустимой нормы вещества в воздухе Омска зафиксировали три раза.
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омск, омская область, происшествия
Омск, Омская область, Происшествия
В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода
В Омске зафиксировали превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза