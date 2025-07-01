https://ria.ru/20250701/omsk-2026587253.html

В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода

В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода - РИА Новости, 01.07.2025

В Омске зафиксировали превышение концентрации сероводорода

Превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза зафиксировали в Омске, сообщили в пресс-службе минприроды Омской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:39:00+03:00

2025-07-01T17:39:00+03:00

2025-07-01T17:39:00+03:00

омск

омская область

происшествия

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ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза зафиксировали в Омске, сообщили в пресс-службе минприроды Омской области. Жители Омска в очередной раз высказали недовольство из-за загрязнения воздуха в соцсетях. Они жаловались на удушливый запах и головные боли. "В точке отбора зафиксировано превышение (предельно допустимой концентрации) ПДК сероводорода в 1,5 раза. Концентрация составила 0,012 мг/м3", - говорится в сообщении регионального минприроды. Омичи уже неоднократно жаловались на запах сероводорода. На прошлой неделе превышение допустимой нормы вещества в воздухе Омска зафиксировали три раза.

https://ria.ru/20230522/chelyabinsk-1873454279.html

омск

омская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, омская область, происшествия