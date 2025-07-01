https://ria.ru/20250701/obse-2026413072.html

ОБСЕ переживает системный кризис, заявил Лукашевич

ОБСЕ переживает системный кризис, заявил Лукашевич - РИА Новости, 01.07.2025

ОБСЕ переживает системный кризис, заявил Лукашевич

ОБСЕ переживает системный кризис, а представители ряда западных стран вместо диалога предпочитают агрессию, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:17:00+03:00

2025-07-01T01:17:00+03:00

2025-07-01T01:17:00+03:00

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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. ОБСЕ переживает системный кризис, а представители ряда западных стран вместо диалога предпочитают агрессию, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Это действительно системная проблема. И не только в работе по правам человека, но и функционировании самой ОБСЕ. Это кризис ее идентичности, который начался задолго до специальной военной операции", - сказал Лукашевич в ходе презентации совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Дипломат напомнил, как в период натовских бомбардировок бывшей Югославии в 1999 году западные представители прямо заявляли, что "на карту поставлено больше, чем хельсинкские принципы". "Тогда состоялись очень жаркие дискуссии в постоянном совете на форуме по сотрудничеству в области безопасности. Россия пыталась понять, с чем мы имеем дело. Это агрессия - очевидно. Это нарушение международного права - очевидно. Это нарушение хельсинского заключения - очевидно. И многие-многие другие вещи оказались очевидными. Бывший посол Соединенных Штатов при ОБСЕ, не будем называть его фамилию, взяв слово, сказал буквально следующее: "Мы внимательно выслушали ремарки российской делегации, хочу ответить, что в контексте операции против бывшей Югославии на карту поставлено гораздо больше, чем ваши хельсинские принципы", - отметил постпред. Он добавил, что можно по-разному относиться к тому, что происходит в этой Организации. "Хотя, честно говоря, я, проведя более 30 лет в ней, уже могу сказать, что обратной дороги вряд ли найдем. С тем поведением части западного сообщества, которое предпочитает не диалог, а агрессивную риторику. Вы видите, в этом зале никого из западного лагеря нет. Возможно, кто-то подключился онлайн. Но мне хотелось бы спросить очень многих: как вы относитесь к тем фактам, которые изложены здесь в этом большом докладе. Так что это системная проблема", - заключил Лукашевич. Министерства иностранных дел России и Белоруссии в конце июня опубликовали второй совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Презентация документа, в том числе в онлайн-режиме, прошла 27 июня в ходе конференции на полях 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, а в понедельник, 30 июня, она состоялась в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Документ составлен как продолжение одноименного доклада 2024 года, он способствует привлечению внимания международного сообщества к вызовам, с которыми сталкивается современное общество в сфере защиты прав человека. Выводы доклада основаны на официальных оценках ООН и региональных механизмов по правам человека, открытых верифицированных данных из печатных СМИ и интернета и результатов исследований, проведенных неправительственными организациями. Россия и Белоруссия подчеркнули свою готовность к предметному обсуждению доклада на площадке ОБСЕ.

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019202742.html

https://ria.ru/20250527/lukashevich-2019245498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, вена, александр лукашевич, обсе, оон