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МВД раскрыло новую мошенническую схему - РИА Новости, 01.07.2025
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09:43 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/mvd-2026449577.html
МВД раскрыло новую мошенническую схему
МВД раскрыло новую мошенническую схему - РИА Новости, 01.07.2025
МВД раскрыло новую мошенническую схему
Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:43:00+03:00
2025-07-01T09:43:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ. "Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — "мамонта") и установление отношений доверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле. Далее происходит психологическая обработка - создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы. В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов". Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ), общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
МВД раскрыло новую мошенническую схему

МВД: мошенники используют схему с обучением торговле криптовалютами

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники используют схему с "обучением торговле криптовалютами", сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ.
"Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — "мамонта") и установление отношений доверия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалютной торговле. Далее происходит психологическая обработка - создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы.
В ведомстве уточнили, что мошенники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов". Жертва регистрируется на биржах и вносит средства, веря в обещанную прибыль. Следом мошенники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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