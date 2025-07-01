МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова
Экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова, обвиняемого в мошенничестве, объявили в розыск
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска : разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска.
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Не уточняется, о какой статье идет речь.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что экс-топ-менеджеру ЦБ избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере
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"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления <...> сроком на два месяца", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что срок исчисляется с момента передачи Рубинова полиции при экстрадиции или депортации в Россию либо с момента его задержания уже на родине.
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