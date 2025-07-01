https://ria.ru/20250701/mvd-2026422668.html

МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова

МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова - РИА Новости, 01.07.2025

МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова

МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:10:00+03:00

2025-07-01T04:10:00+03:00

2025-07-01T05:16:00+03:00

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск экс-топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска : разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска.Не уточняется, о какой статье идет речь.В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что экс-топ-менеджеру ЦБ избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления <...> сроком на два месяца", — говорится в публикации. Подчеркивается, что срок исчисляется с момента передачи Рубинова полиции при экстрадиции или депортации в Россию либо с момента его задержания уже на родине.

https://ria.ru/20241017/rozysk-1978604877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва