https://ria.ru/20250701/mrot--2026536077.html
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 01.07.2025
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:27:00+03:00
2025-07-01T15:27:00+03:00
2025-07-01T16:16:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
https://ria.ru/20250620/mrot-2024196409.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
Мишустин: МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей