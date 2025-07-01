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Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 01.07.2025
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15:27 01.07.2025 (обновлено: 16:16 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/mrot--2026536077.html
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 01.07.2025
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:27:00+03:00
2025-07-01T16:16:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году

Мишустин: МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% , превысил 22 400 рублей. В следующем году, конечно, нужен не меньший рост... А к 2030 году предстоит довести МРОТ до 35 тысяч рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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