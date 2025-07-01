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У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин - РИА Новости, 01.07.2025
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07:50 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/most-2026435559.html
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин - РИА Новости, 01.07.2025
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин
Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:50:00+03:00
2025-07-01T07:50:00+03:00
общество
авто
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 7.00 мск. Часом ранее в очереди находилось около 500 машин. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20250630/dvizhenie-2026394621.html
https://ria.ru/20250627/most-2025689667.html
тамань (станица)
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общество, авто, тамань (станица), керчь
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин

У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из 757 машин

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Вчера, 21:21
Данные приводятся по состоянию на 7.00 мск. Часом ранее в очереди находилось около 500 машин.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
27 июня, 00:26
 
ОбществоАвтоТамань (станица)Керчь
 
 
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