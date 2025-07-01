https://ria.ru/20250701/most-2026435559.html
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин - РИА Новости, 01.07.2025
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин
Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:50:00+03:00
2025-07-01T07:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 7.00 мск. Часом ранее в очереди находилось около 500 машин. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20250630/dvizhenie-2026394621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, тамань (станица), керчь
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин
У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из 757 машин