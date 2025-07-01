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Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет - РИА Новости, 01.07.2025
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23:23 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/moskva-2026630779.html
Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет
Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет - РИА Новости, 01.07.2025
Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет
Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:23:00+03:00
2025-07-01T23:23:00+03:00
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михаил леус
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем – средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила плюс 14,3 градуса, этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее – всего плюс 13,5 градуса", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что добавили дискомфорта сегодняшнему дню дожди, выпало 8,5 миллиметра осадков, и порывистый ветер, скорость которого в аэропортах московского аэроузла достигала 17 метров в секунду. "В среду в столице еще ветрено и вновь не избежать локальных и кратковременных дождей, но температура начнет расти и вплотную приблизятся к 20-градусной отметке. А затем на пару дней вернется лето, с приятными плюс 25, потом пара дней прохладных, но не ниже плюс 20 градусов, а с началом новой недели "опять 25", - добавил Леус.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет

Леус: вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем – средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила плюс 14,3 градуса, этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее – всего плюс 13,5 градуса", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что добавили дискомфорта сегодняшнему дню дожди, выпало 8,5 миллиметра осадков, и порывистый ветер, скорость которого в аэропортах московского аэроузла достигала 17 метров в секунду.
"В среду в столице еще ветрено и вновь не избежать локальных и кратковременных дождей, но температура начнет расти и вплотную приблизятся к 20-градусной отметке. А затем на пару дней вернется лето, с приятными плюс 25, потом пара дней прохладных, но не ниже плюс 20 градусов, а с началом новой недели "опять 25", - добавил Леус.
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