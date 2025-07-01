https://ria.ru/20250701/moskva-2026630779.html

Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет

Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет - РИА Новости, 01.07.2025

Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет

Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:23:00+03:00

2025-07-01T23:23:00+03:00

2025-07-01T23:23:00+03:00

общество

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901321951_0:80:3103:1825_1920x0_80_0_0_9bab0813246cf28e502d647e97c26864.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем – средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила плюс 14,3 градуса, этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее – всего плюс 13,5 градуса", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что добавили дискомфорта сегодняшнему дню дожди, выпало 8,5 миллиметра осадков, и порывистый ветер, скорость которого в аэропортах московского аэроузла достигала 17 метров в секунду. "В среду в столице еще ветрено и вновь не избежать локальных и кратковременных дождей, но температура начнет расти и вплотную приблизятся к 20-градусной отметке. А затем на пару дней вернется лето, с приятными плюс 25, потом пара дней прохладных, но не ниже плюс 20 градусов, а с началом новой недели "опять 25", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, михаил леус, погода