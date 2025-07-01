https://ria.ru/20250701/moskva-2026526517.html

Ликсутов: почти 15 миллионов раз проехали по проспекту Багратиона в Москве

Ликсутов: почти 15 миллионов раз проехали по проспекту Багратиона в Москве - РИА Новости, 01.07.2025

Ликсутов: почти 15 миллионов раз проехали по проспекту Багратиона в Москве

С момента открытия проспекта Багратиона на западе Москвы автомобилисты проехали по нему около 15 миллионов раз, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:00:00+03:00

2025-07-01T15:00:00+03:00

2025-07-01T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

кутузовский проспект

московская область (подмосковье)

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. С момента открытия проспекта Багратиона на западе Москвы автомобилисты проехали по нему около 15 миллионов раз, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что скоростную платную магистраль построили по концессионному соглашению, ее запустили в сентябре 2023 года. Новая автодорога улучшила транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы привлекаем частных инвесторов к реализации крупных инфраструктурных проектов с помощью механизма государственно-частного партнерства. Запуск проспекта Багратиона позволил значительно снизить трафик на Московской кольцевой автодороге, Звенигородском шоссе, Кутузовском проспекте и других прилегающих магистралях. Путь от МКАД до делового центра Москва-Сити по новой автодороге занимает, в среднем, около 10 минут. С момента открытия магистрали в 2023 году автомобилисты проехали по ней около 15 миллионов раз", – сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В ходе строительства работы по возведению искусственных сооружений и укладке дорожного основания велись параллельно на нескольких участках. Также были осуществлены работы по переустройству существующих инженерных сетей, включая системы теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации и телекоммуникационные инфраструктуры."Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений – например, инвестиции в создание проспекта Багратиона составили более 68 миллиардов рублей. Применение концессионного механизма позволило городу минимизировать бюджетные траты на строительство проспекта Багратиона: все финансовые обязательства по проектированию, возведению, техническому обслуживанию и эксплуатации магистрали взял на себя инвестор", – заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр уточнил, что общая протяженность данной магистрали составляет 22 километра, при этом практически треть пути приходится на эстакады, путепроводы, мосты. Дорога стала новой визитной карточкой Москвы, уникальным проектом за счет применения в его создании самых современных технологий.С 2013 года город заключил с инвесторами 10 концессий и 1 соглашение о ГЧП в сферах образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ, гостиничного обслуживания и одно соглашение о ГЧП в сфере экологии, уточнили в пресс-службе департамента. При этом общий объем инвестиций в проекты составит около 314 миллиардов рублей. Уже введены в эксплуатацию объекты по четырем проектам государственно-частного партнерства.

https://ria.ru/20250628/moskva-2026009619.html

https://ria.ru/20250624/liksutov-2024939740.html

москва

кутузовский проспект

московская область (подмосковье)

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москва, кутузовский проспект, московская область (подмосковье), максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов